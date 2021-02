"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 février 2021, 179 millions d'euros en jeu"

Ce mardi 16 février 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage de 179 millions d'euros, le plus gros gain depuis le début de l'année. Retrouvez les résultats du tirage sur cette page, vers 21h15.

La cagnotte continue de grimper au sommet : ce mardi 16 février 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage de l'Euromillions de 179 millions d'euros, une somme colossale pour changer radicalement de vie. Avec un tel gain, tous les rêves les plus fous sont permis : accomplir un projet professionnel, refaire sa vie sur une île paradisiaque, mettre ses proches à l'abri du besoin… Rien n'est hors de portée ! Les parieurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur combinaison et espérer trouver les fameux numéros tant convoités.

Pour tenter de remporter ce jackpot de l'Euromillions, les règles du jeu sont très simples : il suffit de se procurer une grille, auprès de son buraliste ou directement en ligne, sur le site de la Française des jeux. Ensuite, les parieurs doivent cocher sept numéros : cinq numéros sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de douze numéros. Le prix d'une grille est de 2,50 euros. À chaque tirage non remporté, le jackpot minimum de 17 millions d'euros est augmenté, pour atteindre un niveau maximal de 250 millions d'euros. Le record de l'Euromillions a d'ailleurs été remporté en décembre dernier : c'est un Français qui est parvenu à remporter 220 millions d'euros, le plus gros gain de l'histoire de la loterie européenne.