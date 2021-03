"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 20 mars 2021 en direct / [EN COURS]"

RÉSULTATS LOTO – À l'occasion du dernier tirage du Loto de la semaine, ce samedi 20 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un jackpot de sept millions d'euros, une belle somme pour concrétiser de nouveaux projets.

[Mis à jour le 20 mars 2021 à 19h05] Serez-vous chanceux à l'occasion de dernier tirage du Loto de la semaine, ce samedi 20 mars 2021 ? La Française des jeux (FDJ) propose une cagnotte de sept millions d'euros, une jolie somme qui devrait permettre à l'heureux gagnant d'exaucer tous ces vœux, de réaliser un projet immobilier ou d'entreprendre une nouvelle carrière professionnelle. Lors du précédent tirage, ce mercredi 17 mars 2021, aucun parieur n'est parvenu à décrocher la combinaison gagnante, mais près de cinquante joueurs ont trouvé quatre numéros et un numéro étoile, ce qui leur a tout de même permis d'empocher plus de 4 600 euros !

À chaque tirage du Loto, la cagnotte est évidemment le gain que tous les parieurs espèrent décrocher, mais la Française des jeux promet aussi de beaux gains dans les rangs inférieurs. Les chances sont d'ailleurs augmentées de décrocher quelques bons numéros qui peuvent vous permettre (au moins) de rentabiliser votre grille pour, pourquoi pas, retenter votre chance pour le prochain tirage ! Saviez-vous que vous pouviez aussi espérer empocher un gain grâce à votre grille, même si vous n'avez pas découvert la bonne combinaison ? À chaque participation, un code est attribué à chaque parieur. Si celui-ci est tiré au sort, il vous permet d'empocher 20 000 euros. Avec cette coquette somme, vous pourriez envisager de vous faire plaisir dans les boutiques en ligne ou gâter vos proches.

Pour tenter de jouer à ce nouveau tirage du Loto, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans son buraliste ou de se connecter sur le site de la Française des jeux et vous procurer une grille à 2,20 euros. À vous ensuite d'imaginer une combinaison composée de cinq numéros et un numéro étoile. Une date de naissance ? Vos chiffres porte-bonheur ? Toutes les possibilités s'offrent à vous ! Ce n'est pas par hasard si le Loto est considéré comme un jeu de… hasard ! En effet, les joueurs ont une chance sur 19 millions de trouver la fameuse combinaison tant convoitée. Mais comme dit le dicton, 100% des joueurs ont tenté leur chance. Donc, à vous de jouer, et retrouvez vers 21 heures l'ensemble des résultats sur notre article.