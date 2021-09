"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 septembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - On débute cette semaine sur une belle note avec un nouveau tirage proposé par la Française des jeux (FDJ). À la clé, 4 millions d'euros pour celui qui trouvera les bons résultats du Loto, ce lundi 20 septembre 2021. Voici le tirage du jour.

[Mis à jour le 20 septembre 2021 à 21h16] En ce début de semaine, les températures automnales semblent être revenues sur toute la France. De quoi miner le moral des Français. Heureusement, ce lundi 20 septembre 2021, la Française des jeux (FDJ) vous propose de gagner 4 millions d'euros grâce à un nouveau tirage du Loto. Si un dicton dit que "l'argent ne fait pas le bonheur", il peut au moins vous offrir de grandes vacances, ou de beaux cadeaux. Alors pourquoi pas essayer de tenter votre chance et tenter de trouver les bons résultats du Loto de cette première cagnotte de la semaine.

Tirage du Loto du 20 septembre 2021

10-12-15-31-45 et le N°Chance 5

Joker+ 6 456 246

Résultats Option 2nd tirage : 18-25-28-40-43

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros :

D 6165 2252 - G 2520 7975 - I 9328 5060 -

J 7850 5316 - K 2352 2163 - O 6294 7584 -

P 3326 8223 - Q 4853 1888 - U 9332 4150 - W 1358 4502

Le saviez-vous ? À sa création, il y a 45 ans, le Loto n'a absolument pas eu le succès attendu. Pourtant, comme l'expliquent nos confrères du Parisien, tout avait été mis en place lors d'une soirée haute en couleur. Sur la scène du Théâtre de l'Empire, ce mercredi 19 mai 1976, la cagnotte française devait connaître un lancement magistral. Sauf que, dans la salle, seuls 350 personnes ont souhaité faire le déplacement. En cause, des nouvelles règles trop compliquées à comprendre au départ. Puis au fil des années, le Loto saura s'imposer dans la culture française et propose désormais trois tirages par semaine.

Retour à l'année 2021, où un beau chèque de 4 millions d'euros serait le bienvenue. Pour jouer, c'est très simple. Rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ, avant la fermeture du tirage, à 20h15. Pour jouer, il suffit de sélectionner six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à choisir entre le 1 et le 10.