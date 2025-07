Thierry Ardisson : son cancer du foie, maladie longtemps gardée secrète

Thierry Ardisson est mort à l'âge de 76 ans le lundi 14 juillet 2025 a annoncé sa femme Audrey Crespo-Mara à l'AFP. Discret sur son état de santé, l'animateur surnommé "L'Homme en noir" était malade depuis "des années" selon un de ses proches.

Les rumeurs bruissaient depuis quelques temps déjà. Thierry Ardisson est mort à l'âge de 76 ans d'un cancer du foie, a annoncé sa femme Audrey Crespo-Mara à l'AFP, ce lundi 14 juillet dans la matinée. "Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son denier souffle", a indiqué la journaliste de 49 ans, qui partageait la vie de l'animateur depuis 2009.

L'animateur était l'objet de spéculations depuis le début de semaine, quand des bruits de couloirs le donnaient "au plus mal". Les rumeurs indiquaient que l'animateur iconique de la télévision était hospitalisé pour un cancer en phase terminale. Vendredi 11 juillet, l'absence au JT de TF1 d'Audrey Crespo-Mara, l'épouse de Thierry Ardisson, et le retour d'Anne-Claire Coudray à sa place sans aucune explication, ont provoqué les premiers questionnements explicites de la presse people.

Mais Thierry Ardisson était déjà donné mourant depuis plusieurs jours. Mercredi 9 juillet déjà, le journaliste Clément Garin assurait sur X que Thierry Ardisson se trouvait "au plus mal". Sur son compte, le journaliste spécialiste de la télévision, ancien chroniqueur de TPMP, affirmait que l'animateur était "hospitalisé depuis trois semaines" et qu'il était "en train de perdre le combat" face à un cancer foudroyant, avant de supprimer sa publication quelques heures plus tard.

Thierry Ardisson aurait découvert sa maladie "il y a moins d'un an" et celle-ci aurait gagné du terrain "inexorablement", expliquait également le journaliste. Clément Garin indiquait par ailleurs dans son tweet et dans un article, lui aussi dépublié, que sa femme Audrey Crespo-Mara aurait filmé Thierry Ardisson "dans ses derniers instants de vie". Des informations qu'Audrey Crespo-Mara a balayées, jugeant le procédé "abject" et annonçant une procédure contre le journaliste.

Le tweet de Clément Garin sur Thierry Ardisson, supprimé ce mercredi 9 juillet 2025 après plusieurs heures en ligne. © Capture X

Les derniers instants de Thierry Ardisson dans un documentaire ?

Thierry Ardisson a pourtant bien participé à un documentaire retraçant son parcours et sa carrière et dans lequel il a évoqué son combat contre la maladie. Annoncé le 1er juillet dernier par TF1, le film écrit et réalisé par Audrey Crespo-Mara elle-même, sera diffusée sur la première chaine le mercredi 16 juillet à 22h55. Intitulé "La face cachée de l'homme en noir", ce portrait intimiste doit faire la lumière sur la personnalité de l'icône de la télévision, "à travers les 10 Commandements de sa vie", parmi lesquels "Ta famille, tu fuiras", "À la drogue, tu succomberas", ou encore "La mort en face, tu regarderas", comme écrit dans le dossier de presse de la chaîne. "S’il est quelqu’un qui doit pouvoir le percer à jour, c’est moi qui suis journaliste, portraitiste, et qui vit avec lui depuis 15 ans, avait indiqué Audrey Crespo-Mara lors de l'annonce du projet.

Soucieux de façonner la trace qu'il laissera, Thierry Ardisson avait d'ailleurs tout prévu pour le jour de son décès. Comme il l’avait confié en mai au Parisien, "le jour où je sentirai la fin approcher, je déciderai de tous les détails pour mon enterrement". Un véritable dossier a été envoyé à plusieurs journaux ce lundi, avec une liste de 7 personnalités à contacter pour des témoignages, accompagné de leur numéro de téléphone : Philippe Corti, Laurent Baffie, Franz-Olivier, Léa Salamé, sa productrice Catherine Barma, son amie Anne Méaux et sa première patronne, Marie-France Brière. Tous avaient reçu des instructions précises sur leur rôle au moment fatidique. Dans ce dossier figuraient aussi des photos validées par Ardisson lui-même et une compilation de 16 minutes de ses 40 ans de télévision. "Aucun autre extrait n’est autorisé", est-il précisé dans le dossier.

Thierry Ardisson avait lui-même exploré son histoire singulière très récemment, à travers une autofiction originale "L'Homme en noir", parue en mai dernier (Plon). Dans cet ouvrage, il n'hésitait pas à régler ses comptes avec le milieu audiovisuel. Agé de 76 ans, l'animateur star imaginait même sa propre mort, par balles, sur le plateau de Tout le monde en parle. Avant de rejoindre l'au-delà, il imaginait d'ultimes entretiens avec les plus grands. Je veux voir la mort arriver en face", lançait l'intervieweur tonitruant, nightclubber, libertin et monarchiste assumé, dans Le Parisien.

Un cancer difficile à traiter

L'un d'une attaque armée sur un plateau de télévision, c'est un cancer du foie qui a coûté la vie à Thierry Ardisson, mais contrairement aux rumeurs, la maladie s'était manifestée il y a longtemps déjà. "Ca [faisait] des années qu’il [était] malade", a indiqué au Parisien son ami à la ville comme à l'écran Laurent Baffie. "Il y a eu des évolutions, des traitements. Jusqu’au jour où il n’y a plus eu de traitement possible. Le coup de massue, ça a été mercredi, quand on a compris que c’était une question de jours", a ajouté l'humoriste.

Thierry Ardisson avait également fait par le passé des confidences sans tabous dans lesquelles il indique que son foie avait déjà été abimé par une hépatite C, contractée lors d’expériences de "speedballs" dans les années 1970, un mélange de plusieurs drogues. Mal soignée, cette hépatite aurait évolué en cirrhose, une maladie chronique du foie, puis en Carcinome hépatocellulaire, selon la Voix du Nord. Si cette forme de cancer est très courante, elle est très difficile à soigner. Le diagnostic du cancer du foie est souvent tardif. Comme le rappelle l’Institut Curie, plus le stade est avancé, plus le traitement est difficile, voire inutile.

Même pris en charge à temps, ce cancer est très dangereux et mortel. Le foie étant un organe riche en vaisseaux sanguins, les cellules cancéreuses peuvent se propager et atteindre d’autres organes rapidement. Le taux de survie à 5 ans et inférieur à 20%.

Thierry Ardisson, pionnier de l'infotainment

Toujours tout de noir vêtu - ce qui lui a valu son surnom - et flanqué d'un éternel sourire, Ardisson a bousculé le paysage cathodique avec ses talk-shows à succès en soirée, mêlant information et divertissement. Le Tout-Paris s'est rendu à ses émissions, parmi lesquelles "Bains de minuit", présentée depuis la boîte de nuit des Bains Douches à Paris, "Lunettes noires pour nuits blanches" au mythique Palace et "Rive droite / Rive gauche", premier magazine culturel TV quotidien en France.

Thierry Ardisson a connu ses plus belles heures avec "Tout le monde en parle", une émission hebdomadaire sur France 2 (1998-2006) aux côtés de son acolyte Laurent Baffie, où ses questions cash, parfois trash, ont souvent créé le buzz. Ses interviews très directes, parfois à rebrousse-poil voire intrusives, auront établi sa réputation de figure impertinente et prolifique du paysage audiovisuel français.