Discours de Bayrou : des annonces avant des négociations sur le budget 2026 ? Ce que va dire le Premier ministre

François Bayrou présente les grandes orientations du budget 2026 lors d'un discours ce mardi 15 juillet. Il doit annoncer les pistes envisagées pour faire 40 milliards d'euros d'économie et ramener le déficit sous la barre des 5% dès l'année prochaine.

En direct

12:34 - Les arbitrages de Bayrou pour le budget 2026 présentés à Macron et d'autres Si les mesures devant être annoncées par François Bayrou sont connues de seulement quelques personnes, le Premier ministre a prévu de dévoiler ses arbitrages à quelques personnalités avant son discours de 16 heures. Le président de la République Emmanuel Macron a été mis au courant des annonces lors de l'entretien organisé en fin de matinée avec le Premier ministre. Le chef du gouvernement a également l’intention de téléphoner aux chefs des partis du socle commun (Gabriel Attal, Edouard Philippe et Bruno Retailleau) ainsi qu’aux présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, d'après les confidences d'un macroniste à Politico.

12:03 - Le PS négociera le budget avec François Bayrou Aux annonces de François Bayrou suivront une longue séquence de négociations entre les différences forces politiques, les oppositions ayant déjà brandi la menace d'une censure du gouvernement en cas d'insatisfaction. Le PS compte bien prendre part à ces discussions : "C'est notre devoir de le faire. La France doit avoir un budget, on ne peut pas fonctionner sans", a déclaré Philippe Brun, député de l'Eure et vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, sur Sud Radio. L'élu part toutefois avec des a priori concernant la réussite des négociations, notamment en raison de la personnalité du Premier ministre : "Est-il le meilleur interlocuteur pour obtenir un accord sur le budget ? Je ne le pense pas". Le député et l'ensemble du PS ont encore en mémoire la déconvenue au sujet des retraites : le parti n'avait pas censuré François Bayrou, qui avait promis une discussion pour répondre aux attentes, et l'avait regretté en absence de texte sur une réforme de retraites soumis au débat parlementaire.

11:39 - Un discours suivi de premières discussions politiques Seul un petit groupe d'initiés dont François Bayrou et cinq ministres, les plus proches du chef du gouvernement et ceux directement impliqués dans le plan de redressement, connaissent déjà les mesures devant être annoncées à 16 heures pour faire des économies. Tous les autres membres du gouvernement et tous les élus du camp présidentiel ignorent de quoi il retourne et attendent le discours pour être fixés. A l'issue de la conférence de presse, François Bayrou a donc prévu de réunir son gouvernement pour assurer les services après-vente de ses annonces a appris Politico. Dans la soirée, ce sont les chefs des groupes parlementaires du socle commun, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le gouvernement (Ensemble pour la République, Mouvement démocratique, Horizons et éventuellement Les Républicains), qui échangeront avec le Premier ministre sur les mêmes annonces.

11:13 - Bayrou a écarté la piste d'une hausse des impôts généralisée, mais.. Interrogé jeudi dernier ssur de possibles augmentations d'impôts pouvant permettre de mettre de côté 40 milliards d'euros, François Bayrou a concédé qu'il "faudra faire des efforts" tout en écartant l'idée d'une hausse généralisée au profit "d'efforts particuliers", "ici ou là". "Je veux que tout le monde participe" à l'effort d'économie a répété le Premier ministre précisant ne pas vouloir "qu'il y ait des catégories ciblées et d'autres qui ne le sont pas". "Je ne crois pas que ce soit par l'impôt qu'on résout des problèmes", a insisté le Premier ministre, reste qu'une hausse des impôts est à prévoir si une année blanche est décrétée.

10:54 - Des annonces avant deux mois de négociations sur le budget 2026 ? Si François Bayrou a décidé de faire ses annonces concernant le budget 2026 ce mardi 15 juillet c'est pour se laisser le temps de négocier avec les partenaires sociaux et surtout avec les forces de l'opposition. Les pistes envisagées par le Premier ministre pour faire 40 milliards d'euros d'économie doivent servir de base au projet de loi de finances qui sera étudié au Parlement à compter du mois d'octobre et sur lequel le chef de gouvernement risquera d'être censuré. François Bayrou a donc prévu de dévoiler les mesures envisagées pour permettre aux négociations d'avoir lieu en coulisses ces deux prochains mois pendant les vacances parlementaires. "Trois quart des pistes de François Bayrou vont être acceptées et ça va se dealer sur les 25% restants dans les prochaines semaines par téléphone", estime le député du MoDem Richard Ramos auprès de BFMTV.

10:35 - Entretien entre Bayrou et Macron avant les annonces Alors qu'il doit prendre la parole à 16 heures, François Bayrou va s'entretenir avec Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique à 11 heures selon les informations de BFMTV et du Parisien. Le budget 2026 et la conférence de presse de cet après-midi feront l'objet des discussions.

10:20 - L'idée d'une "année blanche" rejetée par la gauche et la CGT Recourir à une "année blanche" et geler les dépenses publiques de 2026 au niveau de 2025 "est une très mauvaise solution" selon Manuel Bompard. "Ce ne serait pas une année blanche, mais une année rouge pour les Français", déplore le coordinateur de La France insoumis assurant que les mesures d'une année blanche "vont avoir deux fois plus d'impact pour les 10% des plus pauvres que pour 10% des plus riches". "Celles et ceux qui en ont le plus besoin pour vivre vont être le plus confrontés à l'effort", ajoute le député des Bouches-du-Rhône sur Franceinfo. Une analyse partagée par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet pour qui une "année blanche" serait en fait "une année noire pour les travailleuses et les travailleurs, pour les services publics" puisque cela "appauvrirait les Français". L'idée d'une "année blanche" ne séduit pas non plus du côté du PS, mais elle rebute moins. Le député de l'Eure Philippe Brun ne se dit pas "totalement défavorable" à cette mesure tant qu'elle n'est pas synonyme d'"année noire pour les classes populaires", d'autant qu'elle représente une économie "assez peu substantielle" selon l'élu.

10:02 - Une année blanche coûterait plus cher aux ménages modestes Le gel des prestations sociales, des pensions de retraites, des allocations chômages et du barème de l'impôt "permet de dégager à peu près 6 milliards d'économie" a indiqué l'économiste Pierre Madec, membre de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), sur Franceinfo. Ces mesures qui demanderaient des efforts aux ménages représenteraient peu sur les 40 milliards d'euros d'économie à trouver. Le coût en vaut-il la peine ? D'autant que l'OFCE souligne que ce sont les ménages les plus modestes qui souffriront de la situation. Si en euros, les ménages les plus riches contribueront plus, "en pourcentage du niveau de vie, ce sont bien les ménages les plus modestes qui verraient leur revenu le plus réduit par une année blanche", prévient l'organisme chiffres à l'appui : "Les 5% de ménages les plus modestes perdraient ainsi près de 1% de revenu disponible comparativement à une situation de revalorisation usuelle. Pour les ménages du centre de la distribution, l’impact serait de l’ordre de 0,5% et pour les 5% de ménages les plus aisés inférieur à 0,3%."

09:41 - Pourquoi l'annonce d'une année blanche ferait augmenter les impôts de nombreux Français ? L'année blanche qui semble être une piste sérieuse avant les annonces de François Bayrou consisterait au gel du barème de l'impôt sur le revenu. Le taux d'imposition des ménages resterait donc identique à celui de l'année précédente au lieu d'être réhaussé pour s'indexer sur le niveau d'inflation comme l'ont fait les salaires. De nombreux ménages ayant vu leur rémunération augmenter au 1er janvier 2025 et qui aurait payé autant d'impôt qu'à l'accoutumé si le le barème des impôts avaient suivi la même évolution en paieront plus en cas du gel du barème.

09:25 - Des mesures concernant assurance-chômage ? Bayrou veut réformé le marché du travail Toujours à la recherche d'économie, François Bayrou espère pouvoir réduire les dépenses en réformant le marché du travail. L'assurance-chômage est dans son viseur : il souhaite durcir les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi pour les inciter à reprendre un travail plus rapidement. L'accès au chômage pourrait également être compliqué par une révision des ruptures conventionnelles qui permettent au salarié et à l’employeur de se séparer sans litiges et ouvrent droit au chômage pour les salariés. Le dispositif coûte cependant un quart des indemnités versées par France Travail et serait utilisé abusivement. A ces mesures s'ajoutent les ambitions du Premier ministre sur le temps de travail et les jours fériés. Mais Français Bayrou ne pourra pas faire d'annonce ferme concernant ces mesures. La loi Larcher de 2007 oblige le gouvernement à concerter les partenaires sociaux avant tout projet de réformes dans les domaines des relations du travail et de l'emploi. Il pourrait donc préciser son cap et ses ambitions, mais serait contraint de réunir syndicats et patronats avant d'entériner quoi que ce soit.

09:07 - Le temps de travail repensé et les jours fériés supprimés ? Une idée signée Bayrou Pour faire des économies, le Premier ministre réfléchirait à réformer le marché de travail et à repenser le temps de travail. Il souhaiterait supprimer le plancher hebdomadaire de 24 heures pour les temps partiels et faciliter le travail du dimanche, mais aussi des jours fériés dans certaines professions. Plus que faciliter le travail, François Bayrou voudrait en faire la norme sur plusieurs jours chômés en diminuant le nombre de jours fériés. Certains des 11 jours fériés que compte actuellement la France, certains pourraient être transformés en jour de solidarité à l'instar du lundi de Pentecôte.

08:52 - Les économies permises par les pistes du gouvernement s'élèvent à.. D'après les calculs du Parisien, les différentes pistes envisagées et évoquées dans les médias avant les annonces de François Bayrou permettrait d'économiser un peu plus de 10 milliards d'euros. Un montant conséquent, mais loin des 40 milliards d'euros d'économie recherchés. Le gel des prestations sociales comme le RSA, les APL, la prime d'activité, les allocations chômage ou les retraites ferait gagner autour de 5 milliards d'euros

Le gel du barème de l'impôt sur le revenu ferait économiser 1 milliard d'euros

La suppression de l'abattement de 10% sur les pensions de retraites permettrait de mettre de côté 5 milliards d'euros

La hausse de a CSG des retraites ferait gagner 1,3 milliard d'euros.

08:31 - Les dernières pistes évoquées pour le budget 2026 Rares sont ceux mis dans la confidences du plan du Premier ministre concernant le budget 2026, le dossier est estampillé de la mention "secret défense". En dehors de Matignon, seule une poignée de ministres triés sur le volet et directement concernés est tenue au courant des pistes retenues pour faires des économies. Une source bien informée auprès de Politico indique cependant que le mot d'ordre est : "Mettre à contribution à peu près tout le monde. On va tout geler, tout le monde y passe". Le média politique énumère ensuite les possibles annonces attendues du Premier ministre : un gel des pensions et du barème de l’impôt sur le revenu, la fameuse année blanche, une effort de la part des collectivités locales et surement une baisse de budget, une révision du régime des affections de longue durée (ALD) dans le secteur de la santé. Le Premier ministre pourrait aussi annoncer une augmentation des taxes pour les ménages les plus aisés.