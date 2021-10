Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 octobre 2021 en direct

RESULTATS LOTO - Ce samedi 16 octobre 2021, la FDJ vous propose une nouvelle fois de devenir millionnaire à l'occasion du tirage Loto. L'occasion de remporter 9 millions d'euros ou dix codes d'une valeur de 20 000 euros.

[Mis à jour le vendredi 16 octobre 2021 à 19h16] La chance sourira-t-elle aux parieurs français du Loto ce samedi 16 octobre 2021 ? Pour son tirage du week-end, la Française des jeux (FDJ) met en jeu la somme de neuf millions d'euros. Dix codes d'une valeur individuelle de 20 000 euros seront également tirés au sort parmi les grilles jouées. Un joli pactole qui permettra peut-être à un joueur chanceux de changer de vie de manière radicale. Ainsi vous pourriez faire le tour du monde en bateau, acheter une belle voiture, ou de façon plus pragmatique, rembourser un crédit ou assurer un bel avenir à ses enfants. Et si c'était à votre tour de devenir millionnaire grâce aux résultats du tirage du Loto ? Les résultats du tirage Loto de ce samedi 16 octobre 2021 seront disponibles sur cette page dans quelques heures.

Mais pour pouvoir espérer remporter cette jolie somme d'argent, il faut d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Il vous suffit, dans un premier temps, de vous rendre chez votre buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,20 euros. À condition d'être majeur bien entendu ! Une fois la grille entre vos mains, vous choisirez, dans un second temps, six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance, à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochez les six bons numéros, les deux millions seront vôtres, sauf si quelqu'un d'autre se trouve avoir coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers d'entre-nous, il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui. Enfin, il vous suffira de prier en pensant à votre bonne étoile pour espérer qu'elle vous écoute et réponde en révélant la combinaison gagnante qui sortira ce soir…

Le record du Loto établi à 26 millions d'euros

Actualité oblige, au lendemain du gain historique et record de 220 millions d'euros à l'EuroMillions par un Français, voici les cinq plus gros gains du Loto. La somme la plus importante a été remporté samedi 11 septembre 2021 avec un jackpot qui s'élève à 26 millions d'euros ; soit le plus gros depuis la création de la loterie en 1976. En seconde position, un joueur du Val d'Oise a eu la chance de remporter 24 millions d'euros en 2011, ce qui lui a permis de détenir le record durant 8 ans. Sur la dernière marche du podium, on retrouve un couple de Girondins qui a remporté 23 millions d'euros en 2014. Ferment ce classement un joueur habitant en région parisienne qui avait remporté 22 millions d'euros en 2013 et un parieur de l'Hérault, 21 millions d'euros en 2019.