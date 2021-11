Cop26 à Glasgow : programme, objectifs, rôle de la Chine.. le résumé du sommet

COP26. Le sommet mondial pour le climat se déroule à Glasgow jusqu'au 12 novembre. Entre ambitions écologiques et tensions diplomatiques, que se passe-t-il en Ecosse ?

[Mise à jour le 5 novembre 2021 à 12h18] Quelles mesures prendre pour l'avenir de la planète ? Six ans après le sommet pour le climat organisé à Paris, c'est un nouveau grand rendez-vous mondial sur l'écologie qui se tient à Glasgow, la plus grande ville de l'Ecosse. Des dirigeants du monde entier sont présents pour évoquer les dispositions à prendre en vue d'enrayer la pollution et le réchauffement climatique. D'âpres négociations sur les objectifs à atteindre vont se tenir jusqu'au 12 novembre, alors que des premiers accords ont été signés, bien que certains gros pays ne les ai pas ratifiés. Un rendez-vous qui se tient également sur fond de tensions diplomatiques, alors que ni le président chinois Xi Jinping, ni le russe Vladimir Poutine, pas plus que Jair Bolsonaro le brésilien, n'ont fait le déplacement. En revanche, des militants et activistes, qui participent aux discussions, assistent à la Cop26. La plus médiatiques d'entre eux, Greta Thunberg, a notamment poussé un coup de gueule, mercredi 3 novembre 2021, dénonçant un "greenwashing" lors d'une table ronde où le vice-président de Shell, notamment, évoquait le crédit-carbone des entreprises, c'est-à-dire autoriser les émissions de CO2 en échange d'actions pour le climat (plantation d'arbres,...).

Depuis le 31 octobre, des dirigeants venant de près de 200 pays à travers le monde, des ONG, des chefs d'entreprise, des journalistes sont réunis. Au total, environ 30 000 personnes participent à ce rendez-vous annuel autour de l'avenir de la planète. Initialement prévue en 2020, la Cop26 avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Comment est organisé cet immense rassemblement planétaire ? Pourquoi autant de monde est réuni ? Eclairage.

C'est le plus gros pollueur du monde. Pourtant, son président ne s'est pas déplacé. Pas plus qu'il n'était venu au G20 quelques jours auparavant. Si la Chine est bien présente à la Cop26, via une délégation menée par son ministre des Affaires étrangères, son chef d'Etat, Xi Jinping, n'est pas monté à la tribune, comme de nombreux présidents, lors de l'ouverture de la conférence. Tout juste a-t-il transmis une déclaration écrite dans laquelle il a appelé "toutes les parties" à "intensifier leur coopération pour assurer le succès de la Cop26" et à se "focaliser sur les actions concrètes. Toutes les parties doivent honorer leurs engagements". Exhortant les pays développés à "faire plus eux-mêmes, mais aussi soutenir les pays en développement dans leurs efforts", Xi Jinping a indiqué vouloir "[s']appuyer sur l'innovation scientifique et technologique" pour mener la transition écologique, assurant que "la Chine continue d'accorder la priorité à l'écologie".

Alors que ses relations diplomatiques ne sont pas au beau fixe, notamment avec les Etats-Unis, la Chine s'est engagée dans l'accord visant à enrayer la déforestation. Pour autant, elle est absente de deux accords importants passés à Glasgow : celui de la réduction de 30% des émissions de méthane d'ici 2030 et celui prévoyant l'arrêt de l'usage du charbon pour produire de l'électricité d'ici 2030. Pour autant, Pékin a rappelé s'être engagé à atteindre son pic d'émissions de CO2 avant 2030 (donc de les réduire par la suite) pour atteindre la neutralité carbone... en 2060.

Qu'est-il décidé lors de la Cop26 ?

Plus d'investissements dans des projets d'énergies fossiles : c'est ce à quoi se sont engagés 19 pays, jeudi 4 novembre, dont le Canada et les Etats-Unis. D'ici fin 2022, ils ne contribueront plus au financement à l'étranger de projets concernant le charbon, le gaz et le pétrole sans technique de capture de carbone. "Investir dans des projets liés aux combustibles fossiles non assortis de systèmes de capture du carbone comporte de plus en plus des risques sociaux et économiques", indique une déclaration commune des signataires.

Un accord pour sortir du charbon a été annoncé mercredi 3 novembre par le gouvernement britannique. Il doit être signé par 190 entités (pays, régions, organisations) pour en sortir progressivement à partir de 2030 pour les pays développés et 2040 pour ceux en développement, et pour "ne plus soutenir la création de nouvelles centrales à charbon". Le Vietnam, l'Egypte, le Chili ou encore la Pologne font partie des signataires. 77 pays se sont engagés à fermer leurs centrales à charbon et à ne pas en construire de nouvelles. Alors que les grandes banques mondiales se sont également engagées à ne plus financer le charbon, l'Inde, la Chine ou encore les Etats-Unis n'ont pas ratifié la promesse. Toutefois, le Royaume-Uni s'est félicité d'un "tournant décisif dans la transition mondiale de l'énergie propre".

Un "pacte global pour le méthane" a été signé pas par près de 90 pays, dont la France, l'Allemagne, le Brésil et les Etats-Unis mardi 2 novembre. C'est la première fois qu'un texte sur le sujet est ratifié. Il prévoit une réduction des émissions mondiales de méthane d'au moins 30% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Le méthane est un gaz à effet de serre, comme le CO2, dont les émissions émanent à 60% de l'activité humaine. Ce gaz provient de diverses sources. Du côté de l'agriculture, on le retrouve dans le fumier et les flatulences des vaches ou moutons ; dans les énergies fossiles, il s'agit de fuites durant le transport ou l'extraction de pétrole ou de gaz ; enfin, du méthane est contenu dans les sols de l'Arctique, qui pourrait être libéré avec la fonte des glaces.

La Cop26 est l'acronyme de la 26e édition de la Conférence des parties. Il s'agit d'un organe qui regroupe les pays ayant ratifié la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 197 pays sont actuellement signataires de cet accord, initié lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992. Depuis 1995, chaque année, les pays se retrouvent pour trouver des solutions face au changement climatique. C'est ainsi que Paris avait accueilli, en 2015, la Cop21.

Depuis le 31 octobre, et jusqu'au 12 novembre, les représentants de chaque pays discutent et mènent des tractations pour poursuivre la feuille de route édictée à Paris il y a six ans en vue, notamment, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais également de pousser les pays les plus riches à aider les plus pauvres dans la transition écologique. Les chefs de l'Etat remonteront à la tribune pour prononcer leurs discours les 9 et 10 novembre prochains afin de détailler les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre. Par ailleurs, plus de 200 évènements sont organisés en quinze jours, rassemblant des personnes issues de la société civiles, des associations ou ONG.

Cinq ans après la ratification historique des accords de Paris, la Cop26 est vue comme "la dernière grande opportunité de reprendre le contrôle" sur le climat, à en croire les organisateurs. Ainsi, il s'agit premièrement d'accélérer les engagements pris en 2015 pour limiter l'augmentation du réchauffement climatique en dessous des 1,5°C d'ici 2030, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 45%, l'objectif final étant d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Il s'agira également d'évoquer la tarification carbone, c'est-à-dire les montants à payer selon les tonnes de CO2 émises, sur le principe de pollueur-payeur.

L'autre principal objectif est le soutien des pays riches vers les pays pauvres afin de les accompagner dans la mise en œuvre des objectifs. 100 milliards de dollars (86 milliards d'euros) doivent être déboursés chaque année pour les plus démunis. Or, les derniers chiffres de 2019 font état d'une cagnotte s'élevant à 79 milliards de dollars (68 milliards d'euros).