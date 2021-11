"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 29 novembre, 28 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. - Le montant du Loto ne cesse pas de grimper ! Lundi 29 novembre 2021, il atteint même les 28 millions d'euros à celui qui trouvera les bons résultats du Loto. Une somme record !

Allez on commence cette nouvelle semaine sur une bonne note. Lundi 29 novembre 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un nouveau tirage du Loto avec à la clé plus de 28 millions d'euros à gagner ! C'est une somme record pour le Loto. En réalité, la cagnotte du Loto pourrait atteindre jusqu'à 49 millions d'euros. En effet, la somme sera bloquée à la suite de 36 tirages consécutifs sans gagnant. Mais d'après Tirage-gagnant.com, le gain maximum est en fait bloqué à 38 millions d'euros. Une somme jamais atteinte. Ca vous tente ? Alors rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour remplir votre grille.

Quelles sont les conditions pour jouer ? Elles restent assez simples, il faut être majeur et domicilié en France ou à Monaco. C'est bon pour vous ? Alors rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Pour la toute petite somme de 2,20 euros, vous pourrez peut-être répondre à tous vos rêves les plus fous. Attention toutefois, vous devez valider cette grille avant 20h15, sinon elle ne sera pas acceptée. Mais comment jouer ? C'est très simple ! Il faut cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10.