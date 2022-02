Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 février 2022 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO- Ce mercredi 9 février 2022, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de 11 millions d'euros pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 21h05] Quoi de mieux pour bien commencer l'année que d'empocher 11 millions d'euros ? C'est la somme que vous proposait de remporter la Française des jeux (FDJ) pour ce nouveau tirage du Loto. Ce mercredi 9 février, vous pouviez bien être le tout nouveau gagnant de ce jeu. Pour ce faire, rien de bien compliqué vous deviez trouver les cinq bons numéros parmi 49 possibles. Vous devez également donner le numéro chance. Malheureusement, personne n'a remporté le gros lot... En revanche, vous avez peut-être trouvé quelques bons numéros, le Joker+ ou l'un des codes 20 000 euros en jeu. Pour le savoir, veuillez consulter les résultats du Loto ci-dessous.

Les résultats du 9 février 2022

21 - 31 - 44 - 46 - 48 et le numéro chance : 1

Joker + : indisponible

Codes 20 000 euros : B 3721 7064 - I 9043 2569 - K 5022 9975 - L 9141 0785 - M 5378 5279 - N 2748 0231 - T 1451 7456 - T 6106 7675 - U 9381 3306 - V 2853 9632

Pour remporter les 11 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait avoir " un peu " de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cochez les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

"L'amour rend aveugle, soit. Mais pour la Saint-Valentin, il pourrait aussi vous rendre millionnaire…" C'est ainsi que la Française des jeux introduit sur son site internet la cagnotte du Loto de la Saint Valentin qu'elle mettra en jeu le lundi 14 février. Vous pourrez gagner pas moins de 10 millions d'euros. De quoi offrir quelques bouquets de fleurs et autres boîtes au chocolat à votre moitié. LA FDJ à tout ! Si vous ne remporter pas le gro slot, vous aurez une chance de gagner l'un des 10 codes 20 000 euros mis en jeu.