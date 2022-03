Autonomie de la Corse : d'ici fin 2022 ? Le calendrier et les conditions

CORSE. La Corse va-t-elle devenir autonome ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert la voie à une émancipation de l'île de Beauté. Quelle forme pourrait-elle prendre ? Eléments de réponse.

C'est, à l'image de nombreux autres venus émailler le quinquennat d'Emmanuel Macron, un dossier qui n'était forcément prévu et qui bouscule l'agenda déjà chargé du président-candidat : la demande d'autonomie de la Corse. Depuis toujours, la présidence de la République fait la sourde oreille quant aux envies répétées et clamées de l'île de se détacher de Paris et de pouvoir se gérer comme elle l'entend, ou presque. Après cinq ans d'ignorance, le chef de l'État et postulant à sa propre succession se voit contraint de remettre le dossier en haut de la pile, entre celui de l'Ukraine et celui de son programme présidentiel, en raison des tensions sur l'île de Beauté depuis l'agression d'Yvan Colonna en prison début mars, lui qui avait été condamné pour l'assassinat du préfet de Corse Claude Erignac. Mais s'il prend son téléphone pour appeler Vladimir Poutine, Emmanuel Macron ne fait pas de même avec Gilles Siméoni, président du Conseil exécutif. Non, le pensionnaire de l'Elysée a confié à Gérald Darmanin le soin de mener les négociations avec les élus insulaires pour trouver une issue à une situation qui s'est embrasée sur l'île.

Quand est-ce que la Corse pourrait devenir autonomie ?

Arrivé en Corse ce mercredi 16 mars 2022 pour rencontrer, durant trois jours, les dirigeants locaux, le ministre de l'Intérieur a vite déclaré que le gouvernement était prêt à aller "jusqu'à l'autonomie" de la collectivité. Une annonce attendue de longue date sur l'île, mais accueillie avec prudence. L'heure n'est pas à l'emballement général. Pourtant, si le locataire de la place Beauvau s'attend à de longues négociations entre Paris et Ajaccio, il promet d'aller vite. Auprès de France 3 Corse, Gérald Darmanin a évoqué le calendrier envisagé : "J'ai proposé au président Simeoni que pour la fin de l'année 2022, si nous sommes aux responsabilités, nous puissions mettre fin à ces discussions autour du statut d'autonomie, quel qu'il soit." Emmanuel Macron, s'il est réélu en avril prochain, se donne donc moins de neuf mois pour trancher de l'avenir institutionnel de l'île de Beauté.

Quelles conséquences et conditions d'une autonomie de la Corse ?

Une autonomie, mais pour quoi faire ? A la différence d'une indépendance, la Corse resterait sous la coupe de l'État français, lequel conservera toutes les prérogatives régaliennes sur le territoire, à savoir tout ce qui concerne la police, l'armée ainsi que la justice. En revanche, la collectivité pourrait obtenir de nombreuses compétences, notamment économiques avec sa propre fiscalité, mais aussi scolaire, environnementale ou encore sur l'aménagement du territoire. C'est la possibilité qu'a laissé entendre Gérald Darmanin. "Cela peut être une autonomie à l'intérieur de la constitution d'aujourd'hui. La Polynésie a un statut qui lui permet d'être totalement dans la République et d'avoir une spécificité particulière : c'est elle qui gère tout ce qui est économique et social", a-t-il indiqué sur BFMTV/RMC mercredi 16 mars. Toutefois, ce n'est pas le "premier flic de France" qui tranchera : "Ce sera au président de la République d'en décider", a-t-il précisé à France 3 Corse.

Si des pourparlers ont donc débuté à l'occasion de la visite de Gérald Darmanin en Corse, Gilles Siméoni ne veut pas crier victoire trop vite. "C'est une réunion fondatrice, certes. Mais nous sommes vigilants. Trop souvent la Corse et le peuple corse ont été trompés", a-t-il commenté après sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur, mercredi 16 mars 2022. Notant que "des points importants ont été actés", le président du Conseil exécutif s'est réjoui de ce "premier pas d'un processus de portée historique." Mais celui qui était l'avocat d'Yvan Colonna a posé ses exigences, comme le relate Le Point : "Nous voulons la justice et la vérité sur l'agression d'Yvan Colonna, le rapprochement immédiat de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi (également condamnés pour l'assassinat du préfet Érignac, ndlr) conformément au droit, et plus globalement la libération des derniers prisonniers. La reconnaissance du peuple corse."

A travers le début de ces pourparlers, Emmanuel Macron et le gouvernement ont plusieurs visées : d'abord celle de jouer la carte de l'apaisement dans la rue, alors qu'un vent de révolte souffle en Corse. Mais au-delà d'un retour au calme, le président de la République enfile également sa casquette de candidat et veut séduire une population qui s'était tournée vers Marine Le Pen (27%) et François Fillon (25%) au premier tour en 2017, choisissant d'une courte tête le chef de l'État au second tour (51%). A un peu plus de trois semaines du premier tour, il s'agit donc pour Emmanuel Macron de couver un électorat qui pourrait être important, lui qui cherche déjà le soutien des nationalistes en ayant fait lever le statut de détenu particulièrement signalé d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, complices d'Yvan Colonna, et envisagé leur transfert vers la prison de Borgo, en Corse.