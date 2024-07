Gérald Darmanin : quel résultat au 2e tour des législatives pour le ministre de l'intérieur ?

Gérald Darmanin espère remporter le siège de député de la 10e circonscription du Nord lors de ce second tour des législatives, dimanche 7 juillet.

Gérald Darmanin peut-il résister à la vague RN ? C'est ce qu'ambitionne le ministre de l'Intérieur, qui se présente aux élections législatives dans la 10e circonscription du Nord sous la bannière de la majorité présidentielle. Qualifié pour ce second tour avec 36,03% des scrutins la semaine dernière, le maire de Tourcoing espère transformer l'essai en élection et remporter un siège de député face au candidat RN, Bastien Verbrugghe.

La tache s'annonce rude, comme le disait lui-même Gérald Darmanin avant le premier tour, puisque son opposant du Rassemblement National s'est lui-même qualifié avec 34,31% des suffrages en sa faveur. Pour le second tour ce dimanche 7 juillet, la question du report des voix est bien évidemment cruciale : la candidate du Nouveau Front Populaire, également qualifiée pour le second tour, avait choisi de se désister pour faire barrage au Rassemblement National. La question désormais est de savoir si ses électeurs voteront pour Gérald Darmanin, ou s'ils préfèreront s'abstenir.

Quel résultat pour Gérald Darmanin aux législatives 2024 ?

Elu député en 2012 et en 2022, Gérald Darmanin était en terrain conquis en se présentant dans la 10e circonscription du Nord. Le maire de Tourcoing y avait déjà été élu avec 57,5% des voix il y a deux ans, et avait laissé son suppléant, Vincent Ledoux, siéger au Palais Bourbon pendant qu'il officiait comme ministre de l'Intérieur des gouvernements Borne et Attal.

Mais les résultats ont été beaucoup plus serrés que prévu pour le premier tour des élections législatives. Si Gérald Darmanin est de nouveau arrivé en tête du premier tour, avec 36,03% des voix, il devance de très peu le candidat RN Bastien Verbrugghe (34,31%) et Leslie Mortreux du Nouveau Front Populaire (24,82%). Cette dernière s'est d'ailleurs désistée, appelant à ne pas accorder de voix au RN mais sans appeler nommément à reporter ses voix en direction du ministre de l'Intérieur. Face à l'écart des voix, la question de la victoire de Gérald Darmanin est donc encore en suspens.