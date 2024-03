Quel est cet accord qui reconnaît l'autonomie de la Corse ?

Un accord sur le "statut d'autonomie de la Corse au sein de la République" a été trouvé entre Gérald Darmanin et les élus insulaires dans la nuit du 11 au 12 mars. Mais jusqu'où va l'autonomie et les pouvoirs accordés à la Corse ?

Le "processus de Beauvau" a bien abouti à un accord sur l'autonomie de la Corse entre l'Etat et les représentants de l'île de beauté. Après une réunion longue de cinq heures dans la nuit de lundi 11 au mardi 12 mars, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le projet de révision constitutionnelle concernant "la reconnaissance d'un statut d'autonomie" de l'île "au sein de la République". L'accord s'est plus précisément porté sur le premier alinéa de l'écriture constitutionnelle qui a été rédigé de la façon suivante : "La présente écriture constitutionnelle prévoit la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne, à sa communauté historique, linguistique, culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre".

L'accord trouvé "respecte à la fois les lignes rouges fixées par le président de la République et moi-même, et également le temps imparti" par Emmanuel Macron a déclaré Gérald Darmanin. Une période de six mois devant s'achever à la fin du mois de mars avait été laissée au ministre pour trancher et trouver une solution sur le statut de la Corse. Satisfecit aussi pour Gilles Simeoni, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse qui salue un "pas décisif" pour le territoire insulaire.

La Corse autonome, mais pas indépendante

Les représentants corses militent depuis des années pour l'obtention d'un statut particulier de la Corse du fait des particularités du territoire. Une demande qui a été entendue avec l'accord d'un statut autonome, mais Gérald Darmanin a insisté sur le fait que cette autonomie ne fait pas sortir l'île du champ de la République française : "Il n'y a pas de séparation de la Corse avec la République". C'était là une ligne infranchissable pour l'Etat qui a refusé de reconnaître ou même d'évoquer dans l'écriture constitutionnelle "le peuple", "le statut de résident" ou "la co-officialité de la langue" corse.

"Il n'y a pas de notion de peuple [corse] mais de communauté culturelle" a encore insisté le ministre écartant la mise en place d'un "statut de résident" et la distinction entre "deux catégories de citoyens" entre les Corses et les autres habitants de l'île, notamment ceux originaires du continent.

Un pouvoir législatif reconnu aux élus corses