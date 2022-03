"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 mars 2022, 3 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Parviendrez-vous à empocher les trois millions d'euros en jeu ce lundi 28 mars 2022 ? Le tirage du Loto de la FDJ aura lieu vers 21 heures. Les résultats seront livrés dans la foulée sur cette page.

Trois millions d'euros. C'est la somme proposée par la Française des jeux, FDJ pour les intimes, ce lundi 28 mars 2022 à l'occasion du tout premier tirage du Loto de la semaine. Et quelle semaine ! Alors qu'en temps normal, trois tirages du Loto sont proposés, les lundis, mercredis et samedis, ce vendredi 1er avril 2022 aura lieu un quatrième tirage du Loto. À l'occasion du 1er avril, et ce n'est pas une blague, la FDJ propose une cagnotte de 13 millions d'euros, ainsi que le tirage au sort de 50 codes LOTO qui permettront, quoi qu'il arrive, à 50 petits chanceux d'empocher 20 000 euros à cette occasion, contre 10 en temps normal.

En attendant le résultat du Loto du jour, qui sera donné sur cette page vers 21 heures, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour le tirage du Loto de vendredi prochain. Attention cependant, du fait des 50 gagnants assurés lors de ce tirage spécial, la Française des jeux a augmenté le prix des grilles. Alors que pour un tirage classique comme celui de ce lundi, la combinaison de cinq chiffres et un N°Chance est vendue 2,20 euros, il faut débourser trois euros pour participer au tirage du Loto de vendredi. Mais, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ?