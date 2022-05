Orque dans la Seine : l'animal malade va être euthanasié

ORQUE. Une orque erre dans la Seine depuis plusieurs semaines. La préfecture de Seine-Maritime a décidé le dimanche 29 mai d'euthanasier l'animal malade et incapable de rejoindre la mer pour "mettre fin à ses souffrances".

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 10h34] Une orque bloquée ente Le Havre et Rouen nage dans la Seine depuis plusieurs semaines. Aperçue pour la première fois le 16 mai 2022, l'orque mâle ne parvient pas à rejoindre la mer et la tentative de sauvetage mise en place le 28 mai pour la guider jusqu'à son milieu naturel n'a pas réussi. Dimanche 29 mai, la préfecture de la Seine-Maritime a décidé d'euthanasier l'épaulard manifestement très affaibli. "L'opération [de guidage] a mis en évidence une absence de vivacité, des réactions incohérentes aux stimuli sonores et un comportement erratique et désorienté de l'orque", a expliqué la préfecture dans un communiqué pour justifier sa décision. Un choix fait en concertation avec des biologistes de l'Office français de la biodiversité, du Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (GECC) et des spécialistes.

L'état de santé de l'orque est très critique. Les équipes scientifiques ont repéré "des ulcérations et une dermatite profonde, laissant apparaître des lésions nécrotiques" sur la quasi-totalité du corps de l'animal et des "vocalisations assimilables" à cris de détresse du cétacé ont été entendus sur des enregistrements sonores. Les modalités de l'euthanasie sont à l'étude mais la préfecture a fait savoir qu'elle restera très discrète sur le lieu et la date de l'opération pour éviter les attroupements autour de l'animal qui pourraient compliquer la procédure et mettre en danger l'orque et les visiteurs trop curieux.

Pourquoi l'orque coincée dans la Seine va être euthanasiée ?

Le corps de l'orque est recouvert de lésions nécrotiques et le comportement incohérent de l'animal pourrait traduire une infection plutôt grave, la mucormycose. Affaibli physiquement et visiblement désorienté, l'épaulard ne semble pas en mesure de retourner dans la Manche et de rejoindre son habitat naturel. Les biologistes et vétérinaires estiment que l'euthanasie est la décision la plus sage pour "mettre fin aux souffrances subies par l'orque". Aussi difficile est-il le choix de l'euthanasie est également la meilleure solution à prendre à l'égard des autres orques et cétacés car la maladie dont souffre l'orque coincée dans la Seine pourrait être contagieuse et toucher d'autres individus de l'espèce protégée et en partie menacée. La maladie observée chez l'orque bloquée dans la Seine est encore méconnue aussi après l'euthanasie, le corps de l'animal sera récupéré par les scientifiques "pour mener des analyses poussées sur la pathologie dont il est porteur".

L'orque malade, de quoi souffre-t-elle ?

Les lésions nécrotiques et autres symptômes observés sur l'orque mènent les experts à penser que l'épaulard serait atteint de mucormycose, "une affection profonde du derme et de l'épiderme susceptible de toucher des animaux immunodéprimés" et déjà observée sur des "mammifères marins à différents endroits du globe" mais pour la première fois en Europe. Cette maladie peut conduire à une occlusion des vaisseaux sanguins et "atteindre les reins, les poumons, le cœur et le cerveau, ce dernier point étant susceptible d'expliquer le comportement désorienté de l'orque", a détaillé la préfecture. Chez l'orque coincée dans la Seine, cette maladie aurait atteint un "stade très avancé" et causerait d'importantes souffrances à l'animal.

Communiqué relatif à la surveillance de l'orque affaiblie observée dans la Seine pic.twitter.com/cpFMmCiAGO — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) May 29, 2022

Où se trouve l'orque coincée dans la Seine ?

L'orque erre dans la Seine depuis au moins deux semaines mais elle pourrait être coincée dans le fleuve depuis plus longtemps. L'animal se déplace dans l'estuaire de la Seine entre Le Havre et Rouen, soit un périmètre de 125 kilomètres, mais le milieu fluvial ne convient pas au cétacé habitué à vivre dans les eaux froides et profondes. Malgré l'espace restreint et la maladie qui l'affaiblit, l'orque continue de nager dans le fleuve, difficile donc de la localiser avec plus de précisions. La préfecture de Seine-Maritime en collaboration avec les experts a toutefois délimité les zones des déplacements de l'animal. Elle indique également que le secteur où se situe l'orque "est interdit à la baignade, à la pêche et les zones de captage d'eau ne sont pas alimentées ni impactées par la Seine".