"Béluga dans la Seine : vers une euthanasie ? Où est-il ?"

BELUGA. Un béluga, un cétacé de plus de quatre mètres, a été localisé depuis plusieurs jours dans la Seine. Coincé dans le fleuve, l'animal, suivi de près par les autorités, des associations et vétérinaires, semble ne pas vouloir s'alimenter. Sa situation inquiète...

[Mis à jour le 8 août 2022 à 17h34] C'est un triste spectacle qu'offre depuis quelques jours la Seine avec la présence incongrue et inquiétante d'un cétacé, un béluga de plus de quatre mètres. Le cétacé blanc, habitué aux eaux froides salées, se retrouve bien éloigné de son milieu naturel et son état de santé inquiète. Ce lundi 8 août 2022, il se trouverait toujours dans l'écluse de Saint-Pierre-La-Garenne, dans l'Eure où de nombreux soigneurs et autorités locales sont présentes pour tenter d'assister et d'aider l'animal.

Hélas, les nouvelles ne sont guères rassurantes et l'ONG Sea Shepherd, qui milite pour la défense des océans et des animaux marins, ne se montre pas très optimiste. Si tout est fait pour tenter de sauver ce béluga, son refus de s'alimenter autant que son état de santé et sa situation géographique ne peuvent laisser guère d'espoirs sur sa survie. L'option d'une euthanasie du béluga restait écartée dimanche 7 août en raison du comportement de l'animal qui réagissait à des stimuli. "Il n'est pas amorphe et moribond", ajoutait Lamya Essemlali dans des propos retranscrits par l'AFP.

Quelles sont les dernières infos sur l'état de santé du béluga coincé dans la Seine ?

Lundi 8 août, la préfecture de l'Eure a fait savoir que "la surveillance de l'animal se poursuit. Les moyens nautiques du Sdis sont engagés ainsi que la gendarmerie et l'ONG Sea Shepherd. Sa respiration, son comportement et son alimentation sont observés." Jusqu'ici, le béluga n'a pas souhaité se nourrir, alors que les soigneurs lui ont donné des truites, des harengs et des calamars. C'est pourquoi on lui a administré un stimulateur d'appétit, sans succès, comme l'a expliqué, dimanche, la présidente de Sea Shepherd France à l'antenne de BFM TV : "Ce qu'on espérait, c'est que le stimulateur d'appétit lui permette de manger. On n'a pas noté de différence significative."

Où se trouve le béluga coincé depuis plusieurs jours dans la Seine ?

Repéré en milieu de semaine dernière, le béluga de 4 mètres se trouve depuis le vendredi 5 août dans une écluse au nord-ouest de Paris. L'écluse située à Notre-Dame de la Garenne près de Vernon, à 70 km au nord-ouest de Paris, mesure 125 mètres sur 25 mètres. Sa présence dans cette écluse a pu engendrer un stress supplémentaire chez l'animal, notaient ce week-end les autorités.

Ce béluga peut-il être sauvé ?

Depuis plusieurs jours, les vétérinaires présents sur place tentent de l'aider à s'alimenter. Plusieurs poissons ont été proposés en vain à l'animal. Dans un communiqué publié dimanche 7 août, la préfecture de l'Eure avait indiqué qu'au vu de l'état physiologique du cétacé, "des vitamines et des produits susceptibles de lui ouvrir l'appétit" lui ont été administrés. Sa présence dans la Seine affaiblit l'animal habitué à évoluer dans un milieu d'eau salée, l'eau douce abimant sa peau. Si le béluga peut se montrer "résistant" selon les mots de la préfecture de l'Eure, l'absence d'alimentation laisse peu d'espoirs aux spécialistes et aux associations de protection des animaux. "Son manque d'appétit est sûrement un symptôme d'autre chose, une origine qu'on ne connaît pas, une maladie. Il est sous-alimenté et ça date de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En mer, il ne mangeait plus", note Lamya Essemlali de Sea Shepherd.