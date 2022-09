Ouragan Danielle : la France frappée ? Les prévisions

OURAGAN DANIELLE. Un ouragan s'est formé au milieu de l'Atlantique et se dirige droit sur l'Europe. La France va-t-elle être touchée ? Les prévisions.

[Mise à jour le 5 septembre à 12h48] Le phénomène interroge depuis plusieurs jours : un ouragan va-t-il frapper la France ? Alors qu'une tempête s'est formée de manière inhabituelle en plein milieu de l'Atlantique (lire plus bas), son déplacement en direction de l'Europe, et notamment de la France, suscite l'attention des météorologues. Des rafales de vent jusqu'à 180km/h ont été enregistrées au milieu de l'océan et certaines soufflent encore autour de 150km/h. Ce phénomène, en cours à quelques milliers de kilomètres à l'ouest de l'Hexagone, peut-il arriver aussi violemment sur nos côtes. Les prévisionnistes se veulent tous rassurants.

En France, l'ouragan Danielle va-t-il toucher la Bretagne ?

Objet d'un suivi météorologique accru depuis plusieurs jours, l'ouragan Danielle évolue au fil des jours et ne cesse de progresser en direction de l'Europe et, donc, de la France. Cependant, les schémas sur l'avancée du phénomène dans les jours à venir est complexe. La chaîne météo explique que la fiabilité des prévisions n'est pas encore 100% sûre. Seule certitude, aucun ouragan d'envergure ne frappera ni la France, ni l'Europe.

Ainsi, à ce stade, deux modèles s'opposent : d'abord, celui d'une avancée au même rythme qui pourrait entraîner des intempéries et du vent au large de la Bretagne et de la Normandie ; puis, celui d'une avancée plus lente, qui entraînerait une disparition quasi-totale de ses caractéristiques d'ouragan à l'approche des côtes européennes. Ainsi, il ne toucherait même pas la France et pourrait même amener... du beau temps sur le pays !

Mais les prévisions ne pourront évoluer avec précisions que deux ou trois jours en avance. L'éventuelle arrivée de Danielle aux portes de l'Europe pourrait avoir lieu au cours du week-end à venir. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien affaibli et sans aucune de ses caractéristiques d'ouragan qu'il s'approchera des côtes françaises et européenne.

Quelle est l'origine de l'ouragan Danielle ?

L'ouragan Danielle a été découvert vendredi 2 septembre 2022 au milieu de l'Atlantique, à l'ouest des Açores. Il se situait alors à 3000km des côtes de l'Europe. Un secteur très peu propice au développement d'ouragans. Cependant, la température de la mer étant plus élevée qu'à l'accoutumée (entre 4 et 5°C de plus, soit autour de 25°C), cela a été plus favorable à la formation de la tempête. Toutefois, les eaux étant plus fraiches en direction de l'Europe, elle perdra en puissance et ne s'approchera pas des côtes continentales sous le statut d'ouragan.