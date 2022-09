Grève dans l'éducation nationale : école, cantine... Les prévisions du jeudi 29 septembre

GREVE ECOLE. Jeudi 29 septembre 2022, une grève est organisée par plusieurs syndicats. Dans les écoles, collèges et lycées, à quoi faut-il s'attendre ? Les cours et la cantine seront-ils assurés ?

Les profs sont appelés à descendre dans la rue. Jeudi 29 septembre 2022, une première grève depuis la rentrée est organisée à l'initiative de quelques syndicats, dont la CGT, pour faire entendre un ras-le-bol général contre les bas salaires et la hausse du coût de la vie. Les enseignants sont ainsi appelés à descendre dans la rue pour demander une revalorisation des salaires. Le mouvement est notamment porté par le SNES FSU, le SNUipp-FSU et le Sud Éducation, principaux syndicats d'enseignants. Des manifestations sont organisées un peu partout en France. Faut-il s'attendre à une mobilisation d'ampleur ? L'accueil dans les établissements scolaires sera-t-il assuré ? Quid de la cantine ?

Quelle sera la mobilisation des professeurs le 29 septembre ?

Comme avant chaque jour de grève, difficile de prévoir l'ampleur de la mobilisation. Si l'appel a été lancé par la CGT, la CFDT et FO ont annoncé ne pas participer aux cortèges. Cependant, trois syndicats spécifiques au secteur de l'enseignement (SNES-FSU, SNUipp-FSU et Sud Education) ont confirmé leur présence. Pour autant, cela n'est pas gage d'un fort suivi. Ainsi, comment anticiper la mobilisation ? En primaire, les enseignants ont pour obligation de se déclarer gréviste dans les 48 heures avant la mobilisation. Ainsi, les parents d'élèves concernés ont dû être prévenus mardi soir. En revanche, pour les collèges et les lycées, c'est la loterie. Les professeurs en grève n'ont pas l'obligation de le déclarer au préalable.

Les élèves sont-ils toujours accueillis dans les écoles ?

Oui ! Les enfants de maternelle et de primaire sont toujours accueillis dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont inscrits. Une disposition ancrée dans la loi du 20 août 2008. Généralement, si le professeur est absent, les élèves sont répartis dans les autres classes. Il est à noter que si le nombre de grévistes annoncé est d'au moins 25 % au sein de l'école, la prise en charge des enfants est assurés par la ville. Quant aux collégiens et lycéens, si leur professeur est absent, il patientera en étude ou au CDI.

La cantine sera-t-elle assurée le 29 septembre ?

Là aussi, difficile d'anticiper. La plupart du temps, ce sont des agents municipaux, départementaux ou régionaux qui assurent le service à la cantine de l'école, du collège ou du lycée. Un appel à la mobilisation de leur part a également été lancé. Les repas du midi pourraient donc être perturbés. Il s'agit de cas par cas dans chaque établissement, chargé de prévenir les parents.