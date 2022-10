"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 octobre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Nouveau tirage du Loto ce mercredi 19 octobre 2022. Cinq millions d'euros étaient en jeu. Les résultats sont à retrouver plus bas.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 21h23] Avec six millions d'euros en jeu pour le prochain tirage du Loto, samedi, il y a peu de doute quant à l'absence de grand vainqueur mercredi 19 octobre 2022. Cinq millions d'euros étaient proposés à qui trouverait le résultat du Loto, mais visiblement, la chance n'était pas au rendez-vous. Si quelqu'un avait décroché le jackpot, la cagnotte de samedi ne serait que de deux millions d'euros. Là, les cinq millions d'euros sont remis en jeu, avec un million d'euros en plus. Néanmoins, il est possible que certains joueurs aient trouvé quelques chiffres de la combinaison gagnante. Suffisant pour récolter plusieurs dizaines, voire centaines ou milliers d'euros pour les plus chanceux. Voici tous les résultats du Loto :

Les vacances de la Toussaint arrivent à vive allure. L'occasion de partir en voyage ? Avec l'inflation, les pénuries de carburant et Noël qui se profile derrière, pour de nombreux Français, il sera compliqué d'envisager des congés sous les cocotiers. À moins que... vous ne remportiez le tirage du Loto. Le prochain rendez-vous est donc prévu samedi. Vous êtes plutôt casanier et les congés loin de votre canapé ne vous disent rien ? Si vous remportez le tirage du Loto de ce mercredi, rien ne vous oblige à tout dépenser en billets d'avion. Vous pourriez tout à fait envisager d'organiser une soirée d'Halloween digne de ce nom ! À vous la maison d'horreur, les costumes hors de prix bien effrayants, les citrouilles et autres araignées en plastique. Vous pourriez littéralement transformer votre maison en manoir de Dracula. Et pourquoi ne pas faire de la chirurgie pour vous offrir... ses dents de vampire !? En remportant le tirage du Loto, toutes les folies, même peu recommandées, deviendraient envisageables.

Quoi qu'il en soit, lors de chaque tirage du Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. Le tirage a, quant à lui, toujours lieu un peu avant 21h. Vous pouvez le suivre en direct sur TF1, après le JT de 20 heures. La grille est vendue 2,20 euros et toute personne majeure a le droit de participer. Il est toutefois recommandé aux mauvais joueurs de s'abstenir... Lors d'un tirage du Loto, les chances de trouver le résultat sont de l'ordre d'une sur plus de 19 millions. À moins d'être sûr de son coup, mieux vaut éviter de tenter le diable quand on n'aime pas perdre...