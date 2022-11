Quand Michelle Obama parlait "rupture" avec Barack

"Cette lumière en nous" est la nouvelle parution de l'ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama. L'occasion de revenir sur son couple emblématique avec l'ancien président démocrate, Barack Obama.

Le succès des mémoires de Michelle Obama, publiés en 2018, a permis de relancer l'épopée littéraire de l'ancienne première dame des Etats-Unis avec Cette lumière en nous, sorti ce 15 novembre 2022. Selon son éditeur francais, Flammarion, ce livre partage "conseils, histoires et stratégies efficaces pour rester optimistes et sereins face aux incertitudes du monde actuel".

C'est donc l'occasion pour Michelle Obama de revenir sur son couple formé avec l'ancien président démocrate, Barack Obama. Tous deux ont étudié au sein de l'élitiste université de Harvard, mais ce n'est que quelques années plus tard qu'ils se rencontreront lors d'un stage au sein du cabinet d'avocats Sidley Austin, en 1989. Un couple arrivé au sommet grâce à Barack Obama, président de 2009 à 2017.

Dans ce nouveau livre, l'ancienne First Lady revient notamment sur son couple et sur "comment construire des relations durables" ? Le très connu magasine People a pu partager un extrait du livre où Michelle Obama s'est confiée sur son couple : "les gens me demandent régulièrement des conseils sur leurs relations amoureuses. Ils voient des photos de Barack et moi ensemble, sur lesquels nous sourions, nous nous regardons et nous paraissons épanouis l'un avec l'autre. Ils me demandent comment nous avons fait pour rester mariés et pas misérables pendant trente ans. J'ai envie de leur dire 'c'est aussi une surprise pour nous, parfois !'. Et je ne plaisante pas. Bien sûr que nous avons nos problèmes, mais j'aime cet homme et il m'aime, pour l'instant, et apparemment pour toujours" a t-elle écrit.

Les confidences de Michelle Obama sur sa relation

Michelle Obama de nature discrète sur sa relation s'était laissée allée à quelques confidences dans l'un de ses podcasts en 2020. Elle avait pu décrire sa vision du mariage le décrivant comme "quelque chose de difficile". Michelle Obama avait alerté les jeunes couples sur leurs futures relations : "vous devez savoir qu'il y aura des moments - de longues périodes - où vous ne pourrez pas vous supporter. Il y a des fois où j'avais envie de pousser Barack par la fenêtre", avait-t-elle confié. L'avocate de profession avait également indiqué à ses auditeurs que la nouvelle génération pouvait parfois abandonner trop rapidement quand ils se lancent dans une nouvelle relation. Son conseil persévérer. Dans son podcast, elle donne son conseil aux couples qui l'écoutent, en cas de difficultés certains "abandonnent parce qu'ils pensent que tout est fini". Prenant exemple sur sa relation, Michelle Obama a ajouté au micro de Spotify "que si ce genre de choses brise un mariage, alors Barack et moi avons passé notre temps à rompre et à nous réconcilier".

L'ancienne First Lady a également partagé dans ses mémoires de 2008, Devenir, et autres interviews, que la thérapie de couple avait été un outil précieux pour sa relation. Lors d'une rencontre avec l'animateur Jimmy Fallon, elle avait pu admettre que dans les moments difficiles, voir un spécialiste était important : " voir un conseil conjugal a été un tournant pour moi, j'ai compris que ce n'était pas à mon mari de me rendre heureuse, et j'ai dû réaliser que je devais l'être moi-même. Que je devais me mettre en tête de ma liste de priorités" a t-elle confié. Une thérapie qui semble avoir fonctionner car des années après leur rencontre en 1989, le couple semble toujours très complice. Ils ont d'ailleurs fêté leurs 30 ans d'union en octobre 2022.