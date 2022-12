Quand les écoles fermeront-elles cet hiver ? Pourquoi ?

Les écoles pourront fermer si des coupures d'électricité sont programmées cet hiver. Le plan du gouvernement prévoit les heures de fermeture, les mesures pour prévenir les parents d'élèves et le maintien de certains services.

[Mis à jour le 5 décembre 2022 à 11h06] Si des coupures de courant sont programmées ce week-end alors des établissements scolaires fermeront. Information confirmée et précisée par le ministre de l'Education, Pap Nidaye, du moins sur certains points. Les fermetures si elles ont lieu ne dureront qu'une matinée et l'accueil comme la reprise des cours seront assuré à partir de la mi-journée. La restauration des élèves sera-t-elle garantie ? Comment et quand les parents d'enfants scolarisés seront-ils prévenus ? Quelles écoles pourront être concernées et jusqu'à combien de coupures pourront-elles subir ? Les questions et les inquiétudes soulevées par de possibles délestages électriques cet hiver sont nombreuses pour les parents et les syndicats qui n'accueillent pas avec joie la nouvelle de la fermeture des établissements scolaires. Le gouvernement a tenté de répondre dans une circulaire adressée aux préfets le 1er décembre et par la voix du ministère après une réunion incluant les représentants syndicaux, le vendredi 2 décembre.

En cas de tension sur le réseau électrique, des coupures de courant de deux heures pourraient avoir lieu, par quartiers. Environ 60% des habitants français pourraient être touchés par ces mesures. Ainsi, Le Parisien détaille que, durant le mois de janvier, des coupures pourront être programmées sur trois plages horaires : de 8 heures à 10 heures, de 10 heures à 13 heures et de 18 heures à 20 heures. Si elles ont lieu durant les créneaux du matin, les établissements scolaires devront s'adapter avec une rentrée en classe en début d'après-midi, a expliqué Pap Ndiaye. Les conséquences d'une coupure d'électricité de deux heures étant suffisamment lourdes, le ministère de l'Education a promis qu'aucun établissement scolaire ne subira deux délestages dans la même journée. Quant au nombre de coupures de courant possibles, le ministère a convenu d'une limite de trois coupures maximum par école durant la période de tension. Un nombre de délestage plafonnée pour éviter de pénaliser trop souvent les mêmes établissements et leurs élèves.

Les écoles, collèges et lycées seront susceptibles de subir des coupures de courant s'ils sont situés dans la zone où aura lieu le délestage. Franceinfo rapporte les propos du ministère de l'Éducation, qui assure que "les écoles ne seront pas fermées à la dernière minute". De la même manière qu'il prendront connaissance de la programmation d'un délestage sur la plateforme Ecowatt, les parents d'élèves sauront la veille si l'établissement de leur enfant est concerné.

Les internats des collèges et des lycées, qui en plus de pouvoir subir les conséquences d'une coupure d'électricité dans la matinée peuvent aussi être affecté par des délestages durant le créneaux tardif de 18h à 20h, resteront ouverts le soir, même en cas de coupure. Seuls les établissements situés à proximité de structures prioritaires (hôpitaux, forces de l'ordre) seront épargnés par les délestages. Selon le gouvernement, environ 40% des Français se trouvent sur des lignes alimentant des sites prioritaires et échapperont ainsi aux coupures. Certains établissements seront donc exemptés.

Si les coupures de courant interviennent en début de matinée, la remise en route des équipements dans les services de cantine devrait permettre d'assurer la restauration des élèves demi-pensionnaires, a estimé le gouvernement. "On nous dit que les cantines seraient ouvertes malgré les coupures entre 8 h et 10 h… Sauf que les personnels qui préparent à manger pour les enfants ne commencent pas à travailler à 10h", a pourtant rétorqué un membre du syndicat FCPE auprès de Ouest-France. Si la restauration des élèves pourrait connaître des complications avec une coupure matinale, les difficultés seraient aussi présentes en cas de délestage programmé entre 10 heures et 13 heures. Les services périscolaires tels que la garderie seront aussi affectés en cas de coupure de courant en fin de journée sur le créneau de 18 heures à 20 heures.

Comment les parents d'élèves seront prévenus des fermetures d'écoles ?

Les établissements scolaires sauront la veille pour le lendemain s'ils doivent fermer à cause d'une coupure d'électricité programmée. La plateforme Ecowatt qui mesure les quantités d'énergie produite et consommée confirmera à 17 heure le recours au délestage le lendemain matin, ce qui ne laissera que quelques heures aux professionnels de l'éducation et aux parents d'élèves de se mettre en ordre de marche et de trouver des solutions pour la prise en charge des enfants. Une fois la confirmation à 17 heures de la coupure de courant, les établissements concernés par la privation d'électricité préviendront au plus tard à 19 heures les parents d'élèves via les outils numériques mis en place pour assurer la communication entre le corps professoral et les familles. Mais ces efforts ne garantiront pas la prise de connaissance par tous les parents de la fermeture matinale de l'établissement a mis en garde sur BFMVTV, Didier Georges, proviseur et élu syndical du SNPDEN-UNSA.

La liste des établissements concernés par les fermetures sera connue la veille du délestage et de la coupure d'électricité. Les écoles, les collèges et les lycées situés dans la zone délestée devront fermer et les élèves ne pourront pas être accueillis. Cependant, les parents exerçant des professions prioritaires, comme les médecins ou les agents des forces de l'ordre, pourront, s'ils n'ont pas d'autres solutions, confier leurs enfants scolarisés aux "écoles situées à proximité des structure prioritaires qui ne subiront pas les délestages". La mesure reprend les dispositions expérimentées et approuvées durant la crise sanitaire.