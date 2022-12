"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage spécial Noël du dimanche 25 décembre 2022 [EN DIRECT]"

LOTO. Ce dimanche 25 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter 15 millions d'euros dans le cadre de son Grand Loto de Noël. Les résultats seront affichés dès leur publication sur cette page.

[Mis à jour le 25 décembre 2022 à 18h15] Et si votre plus beau cadeau de Noël ne se trouvait pas sous le sapin, mais dans votre grille du Loto ? Ce dimanche 25 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) organise, comme chaque année, son Grand Loto de Noël. 15 millions d'euros sont mis en jeu à cette occasion. De quoi gâter encore un peu plus vos proches, ou bien leur offrir des vacances exceptionnelles pour la fin d'année. Ce tirage exceptionnel sera effectué à 20h20, et les résultats du Loto seront donnés vers 20h45, avant d'être affichés dans les minutes qui suivent sur cette page.

Pour ce tirage exceptionnel, le jackpot sera obligatoirement remporté ou partagé. En effet, si personne ne parvient à trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance, les 15 millions d'euros seront partagés entre l'ensemble des rangs de gains intermédiaires. Des gains intermédiaires qui seront par ailleurs considérablement rehaussés. Autre caractéristique de ce Grand Loto de Noël : ce sont 100 codes gagnants d'une valeur de 20 000 euros chacun qui vont être tirés au sort ce dimanche soir par la FDJ, contre 10 habituellement. Pour rappel, un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Vous avez jusqu'à 20h15 ce dimanche soir pour participer à ce tirage exceptionnel.

Si la magie de Noël pourrait opérer et vous rendre multimillionnaire dès ce soir, ne vous découragez pas si vous ne parvenez pas à trouver la combinaison gagnante lors de ce Grand Loto de Noël, car la FDJ va également organiser un tirage exceptionnel pour le soir du Nouvel An. Samedi 31 décembre, ce sont ainsi 10 millions d'euros minimums qui vont être mis en jeu. Une somme qui ferait prendre de bonnes résolutions même aux plus récalcitrants ! Alors, comme l'écrit la FDJ sur son site Internet : "'Fêtes' vos jeux" !