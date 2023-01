"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 7 janvier 2023 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce samedi 7 janvier 2023, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter 13 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto. Malheureusement, personne n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante. Vous pouvez néanmoins consulter les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 7 janvier 2023 à 21h00] Il n'y a pas de nouveau multimillionnaire en France ce soir. Ce samedi 7 janvier 2023, la Française des jeux a organisé un nouveau tirage du Loto, avec un jackpot de 13 millions d'euros. Malheureusement, personne n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Cela permet néanmoins de rajouter un million d'euros au jackpot du prochain tirage du Loto, qui aura lieu le lundi 9 janvier. Pas moins de 14 millions d'euros seront ainsi mis en jeu. Vous pouvez néanmoins consulter ci-dessous les résultats du tirage de ce samedi soir, afin de savoir à quel point vous étiez proche de devenir multimillionnaire.

Tirage du 07/01/2023

7 - 8 - 21 - 34 - 43 Chance : 6

Option 2nd tirage : 14 - 17 - 21 - 37 - 41

10 codes gagnants : D 6437 6682 - E 1848 6687 - G 6300 8830 - L 6901 1571 - O 1623 8797 - O 3051 7727 - U 5130 6284 - V 0926 8691 - V 4065 6078 - V 6888 5406

Joker + : 0 274 218

Depuis le tirage spécial du Nouvel An, aucun jackpot du Loto n'a été remporté. Par ailleurs, la FDJ a également tiré au sort 10 codes gagnants d'une valeur de 20 000 euros chacun. Lors d'un tirage du Loto, il est possible de jouer le soir-même jusqu'à 20h15. Pour participer, vous pouvez vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle ou dans un point de vente agréé par la FDJ. Attention : il faut être majeur afin de pouvoir participer, et une carte d'identité pourra vous être demandée.

Alors que l'année 2022 vient de se terminer, quel a été le plus gros gain de l'année ? Le jackpot le plus important du Loto pour 2022 a été remporté le 5 décembre dernier. La grille gagnante a été enregistrée à Paris, et elle a permis à un joueur chanceux de remporter la somme colossale de 25 millions d'euros. Il s'agit là du troisième plus gros jackpot remporté dans l'histoire du Loto. Le deuxième plus gros jackpot, d'un montant de 26 millions d'euros, a de son côté été remporté le 11 septembre 2021. C'est lors du tirage du 4 décembre de la même année que le jackpot le plus important du Loto a été remporté, d'une valeur de 30 millions d'euros.