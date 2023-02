Grève à l'école : primaire, collège, lycée... Les prévisions du 7 mars

Une nouvelle grève massive pourrait avoir lieu dans les écoles, collèges et lycées en France mardi 7 mars 2023. Quels établissements seront ouverts ?

"On espère que ce sera un mardi noir et que les écoles seront fermées." Dans l'Education nationale, le message est clair en prévision de la grève du 7 mars 2023. Ghislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU, a prévenu ce mardi 27 février sur BFM TV que le fonctionnement des établissements scolaires sera grandement perturbé ce jour-là en raison d'un appel national à la mobilisation contre la réforme des retraites. "Les enseignants [y] sont massivement opposés et ils le montreront à nouveau", a lancé la syndicaliste. Dès lors, à quoi s'attendre dans les écoles maternelles, primaires, au collège et dans les lycées ? Les établissements publics et privés seront-ils, chacun, autant impactés ?

Tous les établissements seront-ils fermés mardi 7 mars 2023 ?

Avec près de 60 000 établissements en France, impossible de dresser la liste, commune par commune, des écoles, collèges et lycées qui resteront portes closes mardi 7 mars 2023. Cela dépend en effet de la mobilisation du corps enseignant et de leur volonté ou non de faire grève. Il n'en demeure pas moins que tous les syndicats du secteur souhaitent "fermer totalement" l'ensemble des établissements du pays à cette date. Compte-tenu de la longue préparation de ce mouvement de grève, l'appel pourrait être entendu, d'autant que le texte sur la réforme des retraites poursuit son parcours législatif sans que le report de l'âge de départ à 64 ans ne soit changé.

Des précisions ne pourraient être connues qu'en fin de semaine. En effet, les enseignants qui souhaitent faire grève doivent se déclarer 48 heures avant la date. Ainsi, la grève étant prévue un mardi, c'est à compter de ce samedi 4 mars que les directions des établissements connaîtront, en détails, le personnel absent et présent pour la journée de mardi. Les parents et élèves seront ainsi prévenus dimanche ou lundi.

Le 19 janvier, entre 38,5% (ministère) et 67% (syndicats) des enseignants avaient fait grève, contre entre 25,92% et 50% le 31. Le taux n'avait cessé de baisser les 7 et 16 février dernier, avec 14,17% le 7 puis 7,67% le 16, selon le ministère de l'Education. La fin des vacances va-t-elle correspondre à un regain de la mobilisation ?