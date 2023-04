Loi immigration : le projet repoussé à quelle date ? Un accord possible ?

La loi immigration présentée par Gérald Darmanin en début d'année ne devrait pas être examinée avant l'été ou la rentrée 2023. La majorité ne se ferme aucune porte entre un accord avec la droite ou un éventuel recours au 49.3.

La loi immigration ne sera pas à l'étude de si tôt. Après une entrée repoussée au Sénat, le projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en février ne devrait pas être examiné avant l'été 2023, selon les informations de franceinfo. La loi immigration si elle revêt toujours une importance au yeux d'Emmanuel Macron ne figure plus parmi les priorités des prochains mois et la Première ministre doit le confirmer lors de l'annonce de sa feuille de route pour les "cents jours d'apaisement", le mercredi 26 avril.

L'examen parlementaire de la loi immigration est au moins repoussé à juillet, puisque le gouvernement s'est engagé à œuvrer pour l'apaisement du pays jusqu'au prochain bilan gouvernemental prévu le 14 juillet. Mais le texte pourrait être débattu seulement à l'automne selon les journalistes du Parisien. La droite qui place le sujet de l'immigration parmi les priorités est pourtant prête à discuter de cette loi comme l'a fait comprendre Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat au micro de franceinfo, le 26 avril.

Le report de la loi immigration n'est cependant pas une surprise. Comment le gouvernement peut prétendre vouloir faire redescendre la tension et retrouver un consensus politique et social sur les sujets du quotidien tout en défendant ce texte autour duquel le parlement risque à nouveau de se crisper ? Le projet de loi censé repenser la politique d'immigration en France est loin de remporter l'adhésion de la gauche mais n'est pas non plus assez dur aux yeux des députés des Républicains dont le soutien est pourtant essentiel pour la majorité. Laquelle n'a d'ailleurs pas fermé la porte à un énième recours au 49-3. Le souvenir du passage en force de la réforme des retraites avec cet outil parlementaire est pourtant très frais et encore source de colère pour les citoyens français.

Le 49.3 possible sur la loi immigration ?

Les Républicains se disent "prêts à réengager le débat" avec la majorité présidentielle sur la loi immigration selon Gérard Larcher, mais non sans apporter des modifications et "durcir" certaines mesures du texte. La droite s'oppose fermement à la régularisation des travailleurs sans papiers pour les métiers en tension et attend plus d'autorité sur d'autres points du projet de loi. Mais la majorité qui reconnaît vouloir "durcir [les] règles sur l'immigration", "être plus exigeant en matière d'intégration" et réduire les délais des procédures administratives ne doit pas tomber dans une version trop droitière du texte, au risque de diviser son propre camp. Elle sait pourtant aussi que le soutien et le vote des Républicains sont indispensables pour adopter le texte même avec une majorité relative.

L'autre solution pour entériner la loi immigration sans dépendre ou devoir négocier avec la droite est de recourir au 49.3. Au regard des conséquences qu'a eu l'usage de l'article constitutionnel sur l'opinion publique dans la crise de la réforme des retraites, une telle décision est de toute évidence un choix risqué pour le gouvernement. D'autant plus qu'Elisabeth Borne a promis le 26 mars dans un entretient à l'AFP de ne plus utiliser le 49.3 "en dehors des textes financiers". Depuis le discours s'est assoupli du côté du gouvernement à en croire le ministre du Travail. Si Olivier Dussopt a jugé le 25 avril sur le plateau de CNews qu'il faut "tout faire pour l'éviter", le recours au 49.3 "fait partie évidemment des hypothèses" selon lui.

Macron souhaite un texte unique "efficace et juste" sur la loi immigration

Reportée de quelques mois à l'agenda parlementaire, la loi immigration reste une priorité pour Emmanuel Macron. A tel point que pour s'assurer de l'adoption du projet de loi, le président de la République a plusieurs fois changé d'avis sur la forme à donner à la réforme. Initialement présentée comme une seule loi composée de 27 articles, la loi immigration sera bien soumise au Parlement "en un seul texte" "efficace et juste", a confirmé le chef de l'Etat dans un entretien accordé au Parisien le dimanche 23 avril.

Un mois plus tôt, lors de son interview du 22 mars aux 13 Heures de TF1 et France 2, Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité de diviser la loi immigration en "plusieurs textes" pour faciliter son adoption faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une loi unique pour réformer la politique d'immigration semble être la meilleure option, notamment parce qu'elle est celle privilégiée par Les Républicains. Gérard Larcher, président LR du Sénat n'a jamais caché son hostilité à la possibilité de découper le texte.

En savoir plus

"Nous voulons une immigration choisie." C'est en ces termes que Gérald Darmanin a évoqué le projet de loi immigration, le 1er février 2023. A travers une vingtaine d'articles, le ministre de l'Intérieur souhaite "contrôler" le phénomène en favorisant l'immigration économique plutôt que familiale. A cet effet, les articles inscrits dans le projet de loi visent à faciliter certaines expulsions mais aussi à alléger des procédures administratives pour pouvoir travailler en France sans en avoir la nationalité.

Des règles élargies pour expulser les étrangers délinquants

C'est le sujet phare du projet de loi porté par Gérald Darmanin et le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur veut durcir la loi pour pouvoir expulser davantage d'étrangers ayant commis des faits de délinquance en France. Mais toutes les condamnations n'entraîneront pas une expulsion. Le texte prévoit une telle décision pour les étrangers dont les crimes et délits pour lesquels ils ont été reconnus coupables sont passibles de 10 ans ou plus de prison, ou de faits en récidive punis d'au moins cinq ans de prison.

Par ailleurs, le locataire de la place Beauvau entend pouvoir expulser un individu dès que "des faits constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État" ont été reconnus à son encontre. Aujourd'hui, l'expulsion ne peut s'appliquer que dans le cas d'une "atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, de terrorisme ou de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence." Un élargissement du champ d'action donc, couplé à la fin d'une salve de protections qui empêchent l'Etat de procéder à l'expulsion de certains étrangers. Pour les faits précités, les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, résidant en France depuis plus de 20 ans ou depuis plus de 10 ans et conjoints ou parents de Français pourront désormais faire l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Des décisions d'expulsions qui, si la loi venait à être votée, ne pourraient plus faire l'objet que de quatre recours, contre douze actuellement.

Les demandes d'asile simplifiées, les recours diminués

L'autre grand volet de la loi immigration concerne le droit d'asile. L'objectif est clairement de réduire les délais d'examen des demandes. A cette effet, Gérald Darmanin souhaite que des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) soient présents en préfecture afin d'accompagner les demandeurs d'asile dans leur procédure. Actuellement, tous les agents sont regroupés dans un seul centre, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), d'où sont traitées l'ensemble des demandes.

Si l'Ofpra rejette une demande d'asile, un recours peut être formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Seulement, elle n'est installée que sur un site, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Le ministre de l'Intérieur souhaite décentraliser cette juridiction en ouvrant des sites en région pour faciliter l'examen des recours. Par ailleurs, dans l'objectif d'accélérer les procédures administratives, les décisions de la CNDA pourraient ne plus être prises, en cas de vote de la loi, que par un juge unique, contre un vote collégial actuellement.

Embauches d'étrangers facilitées pour certains métiers

Face aux difficultés de recrutement de certains secteurs professionnels, le gouvernement entend élargir les possibilités d'embauche des entreprises concernées en facilitant l'emploi de certains étrangers. Des sans-papiers étant habilités à travailler dans des "métiers en tension" pourraient obtenir un titre de séjour en délivrant huit fiches de paie et trois ans de présence en France. Une simplification administrative compte-tenu des 24 fiches de paie, trois ans de présence en France et promesse d'embauche d'un employeur nécessaires actuellement. Toutefois, la liste des "métiers en tension" n'est pas encore définitivement arrêtée.

L'exécutif souhaite également faciliter la venue en France de médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, diplômés en dehors de l'Union européenne, dans des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif. A cette effet, il pourrait être délivré une carte de séjour "talent" valable quatre ans.

Enfin, des demandeurs d'asile, en provenance de certains pays particulièrement instables, seraient autorisés à travailler dès leur dépôt de demande d'asile, sans attendre les six mois nécessaires actuellement.

Niveau de français, prise d'empreintes et rétention administrative

Le projet de loi de Gérald Darmanin vise également à "conditionner la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français." Aujourd'hui, une simple participation à une formation suffit. Il prévoit par ailleurs de rendre possible la prise d'empreintes coercitive, de durcir la condition de résidence pour le renouvellement des titres de longue durée ou encore d'interdire la rétention administrative des mineurs de moins de 16 ans.