Manifestation du 11 février : une mobilisation plus forte dans les rues ?

L'intersyndicale a appelé à une journée de mobilisation le samedi 11 février mais plus que sur la grève, l'enjeu de cette journée repose surtout sur l'ampleur des manifestations. Les Français descendront-ils dans les rues ?

Pas de répit dans la lutte contre la réforme des retraites. A l'issue de la deuxième journée de mobilisation, l'intersyndicale a fixé deux rendez-vous : celui de la grève du 7 février et celui du samedi 11 février. Mais alors que le mouvement de ce mardi prend fin, qu'en est-il du prochain ? "On va essayer de faire plus fort samedi", a déclaré confiant le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger depuis le cortège parisien, ce mardi. Les syndicats veulent donc maintenir le cap, mais encore faut-il déterminer les contours de la prochaine mobilisation et à ce jeu l'hypothèse des manifestations semble prendre l'avantage sur le spectre d'une nouvelle grève généralisée.

Des manifestations massives le 11 février ?

Si les manifestations doivent encore être organisées pour certaines, il est certain que les rassemblements auront bien lieu. Les syndicats comptent d'ailleurs sur la mobilisation des Français pour donner encore plus de poids à leur contestation. "Avec tout ceux qui viendront samedi et qui ne sont pas venus aujourd'hui, on sera largement au-dessus [des chiffres, ndlr] du 31 janvier", a jugé Philippe Martinez, le patron de la CGT, avant le départ de la manifestation parisienne le 7 février.

Plusieurs arguments nourrissent l'espoir de voir les cortèges se remplir pour les manifestations du 11 février : d'abord le soutien confirmé de l'opinion publique au mouvement social contre la réforme des retraites. Un sondage de Toluna-Harris Interactive pour RTL, publié le 6 février montre que la majorité des Français s'oppose toujours à la réforme des retraites : 65% des Français seraient contre le projet de réforme des retraites et 72% affirment soutenir les manifestations. Mais c'est surtout le jour de la mobilisation qui compte : un samedi. Pour la première fois depuis le début du mouvement contestataire les Français pourront manifester le week-end sans devoir renoncer à une journée de salaire.

Des manifestations le 11 février, et une grève ?

Initialement, l'intersyndicale a appelé à une journée de grève et de manifestations le 11 février. Mais après coup, l'idée de privilégier des manifestations prend le pas sur la volonté de mener une nouvelle grève. Et pour cause : est-il judicieux de perturber le quotidien des Français durant le week-end, qui plus est lors du premier chassé-croisé des vacances scolaires ? Les syndicats ont plus à perdre qu'à gagner sur une grève en plein week-end alors que des manifestations ne présentent que des avantages pour leur combat. Certains secteurs ont déjà tranché. A la SNCF, l'intersyndicale a renoncé à une grève mais invite tous les salariés et plus largement tout ceux qui le peuvent à rejoindre les cortèges.