Fermeture de San Marina : les prix cassés, la liste des magasins concernés

La marque de chaussures San Marina ferme définitivement les portes de toutes ses boutiques françaises samedi 18 février 2023. En difficulté, l'enseigne n'a d'autre choix que d'écouler ses stocks avant de baisser le rideau.

San Marina s'ajoute à la liste des enseignes contraintes de baisser le rideau. La marque de chaussures qui fait face à des difficultés financières depuis plusieurs mois semble n'avoir d'autre choix que de fermer ses portes dès le samedi 18 février 2023. Au total, ce sont 163 boutiques dispersées partout en France qui vont rendre les clefs, laissant plus de 600 salariés sans travail. Une décision soudaine qui a surpris les clients de la marque et douché les espoirs des employés qui croyaient encore au possible rachat de la marque.

Quels magasins San Marina vont fermer ?

Il n'y a pas d'exception, la fermeture des magasins San Marina concerne toutes les boutiques françaises. Or, la marque phocéenne et présente depuis 42 ans sur le territoire a, au fil des ans, ouvert plus de 160 magasins. L'enseigne compte 28 boutiques dans le sud-est entre Nice et Montpellier, plus d'une trentaine dans la capitale est ses alentours, une trentaine également dans la région lyonnaise.

Pourquoi San Marina ferme ses magasins ?

Le groupe San Marina n'affichait pas de signes de faiblesse, mais il a été mis en difficulté par une décision de justice qui l'a obligé à payer des loyers du printemps 2020. A cette période, pendant laquelle la France était confinée, les boutiques de chaussures jugées "non essentielles" étaient fermées. Si des aides et des délais avaient été accordés pour ne pas faire plonger les enseignes, deux ans plus tard la marque est contrainte d'aligner des sommes que sa trésorerie ne permet pas de couvrir.

San Marina avait demandé à être placé en redressement judiciaire en septembre 2022, mais la stratégie n'a pas suffi. Mercredi 15 février 2023, la marque née à Marseille a donc annoncé la fermeture de toutes ses boutiques. La liquidation judiciaire des magasins pourrait suivre prochainement.

Déstockage, fermeture... Quand les magasins San Marina doivent-ils fermer ?

Les clients de San Marina n'ont plus que jusqu'au samedi 18 février au soir pour se rendre dans les boutiques que de la marque de chaussures, après quoi le rideau ne se rouvrira plus. La rapidité d'exécution de la fermeture des magasins oblige la marque à écouler son stock rapidement et à des prix cassés, car qui dit liquidation dit déstockage. Depuis mercredi, San Marina affiche toutes ses paires de chaussures à prix cassé pour conserver le moins de stocks possibles sur le bras après les fermetures. Une employés d'une des boutiques parisiennes de la marque a assuré auprès de BibaMagazine que la centaine de magasins San Marina brade l'intégralité des produits jusqu'à l'épuisement des stocks. Les rabais peuvent aller jusqu'à -60% selon cette même salariée.

Si les derniers magasins San Marina baisseront définitivement le rideau dans la soirée du 18 février, quelques boutique ont pu fermé plus tôt, entre le 15 et le 18 février, après avoir écoulé tout leur stock de chaussures. Quant au sort du site marchand en ligne de la marque, il n'est plus disponibles depuis le 15 février. Depuis l'annonce de la fermeture de l'enseigne, un message signé par San Marina explique que les livraisons de commandes ne peuvent plus être honorées. Un texte d'excuses qui s'accompagne d'un dernier remerciement à la clientèle : "Nous tenions à vous remercier pour tout l'amour que vous nous avez témoigné au cours de ces 42 années passées ensemble".