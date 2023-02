Sable du Sahara : un nuage au-dessus de la France, les régions concernées

SABLE SAHARA. Un nuage de sable provenant du Sahara va traverser la France ce mercredi 22 février 2023. Quelles régions sont concernées ?

[Mise à jour le 22 février à 10h54] Attention, ciel jaune de retour en France ! Du sable du Sahara est à nouveau attendu au-dessus de l'Hexagone à partir de ce mercredi 22 février 2023, un an après que le phénomène météorologique avait déjà touché le pays. Des poussières provenant du plus grand désert du monde vont tomber à plusieurs endroits du pays et devraient légèrement teinter les véhicules -principalement- d'une fine pellicule de sable. Le nuage arrive en provenance de la péninsule ibérique et va donc passer par les diverses régions françaises. Si l'on parle plus communément de nuage, le phénomène est en réalité appelé "brume" par les spécialistes.

Selon Météo Villes, l'ensemble du territoire est concerné par ces probables dépôts de sable, lié à la chute de pluies. Ce mercredi, seul l'arc méditerranéen devrait être épargné puisqu'aucune précipitation n'est prévue. En revanche, le phénomène devrait donc bien être présent de l'ouest à l'est du pays puisque Météo France annonce, de son côté, quelques pluies (presque) partout ailleurs.

En 2022, le phénomène avait marqué la France entière avec un ciel qui oscillait entre le jaune et l'orange, parfois même avec une teinte de rouge, et des pellicules de sable assez conséquentes sur les véhicules. Cette fois, le passage de cet énorme nuage de sable provenant du Sahara ne devrait pas avoir les mêmes conséquences sur le pays. En effet, Météo Villes précise que "nous resterons loin des concentrations majeures rencontrées lors des épisodes du printemps 2022." "Cet épisode apportera des concentrations en sable relativement modestes, si bien que la couleur du ciel sera assez peu altérée", ajoute le site spécialisé.

Les experts s'accordent pour dire que les retombés des essais nucléaires effectués dans les années 1960 ont durablement marqué le désert du Sahara, comme le rappelle l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire. Ces retombées proviennent d'une centaine d'essais atmosphériques réalisés par plusieurs grandes puissances : au score final, l'URSS et les Etats-Unis sont au coude à coude avec 219 tirs, puis vient le Royaume-Uni avec 23 tirs, la Chine avec 22 et la France avec seulement 4 au Sahara (mais 46 en Polynésie).

Le sable contient en effet du césium 137, un élément radioactif qui a une durée de demi-vie de 30 ans et qui peut donc agir sur ces particules. Pour autant, les spécialises de la radioactivité se veulent rassurants puisque le phénomène s'était déjà produit en février 2021, sans grandes conséquences sur la qualité de l'air. En effet, si, durant ce mois de février, les activités volumiques du césium 137 avaient été supérieures à la moyenne des activités mesurées en février 2019 et 2020 (mesures prises par l'IRSN dans le cadre de sa mission de surveillance de la radioactivité de l'air), la concentration du césium 137 présente dans les particules fines de sables sahariens étaient "en février 2021 extrêmement faible dans l'atmosphère et au niveau du sol" rappelle Jean-Christophe Gariel, directeur général adjoint en charge du pôle santé-environnement à l'IRSN (propos rapportés par le Parisien).

L'impact sanitaire de ces épisodes météorologiques est ainsi considéré comme négligeable par l'IRSN. Si des risques pour la santé existe, ils ne sont pas pire que ceux de la pollution atmosphérique classique : de la même manière qu'en mars, Météo-France n'a pas communiqué de prévision opérationnelle de couleur, car ce phénomène n'aura normalement pas d'impact véritable sur la sécurité des personnes.

Pourquoi ne faut-il pas laver sa voiture ?

Ce phénomène de dépôt de sale sur les voitures entraîne une grande tentation de laver son véhicule afin de ne pas conserver ces particules sur la carrosserie. Cependant, les grains de sable peuvent provoquer des rayures, ne serait-ce qu'en passant le doigt dessus. Il est donc fortement recommandé de ne pas la nettoyer au rouleau d'un centre de lavage, mais plutôt d'attendre que le temps fasse son œuvre pour le nettoyage. Pour les plus pressés, mieux vaut la rincer à la main et éventuellement appliquer un produit nettoyant à l'aide d'une éponge.