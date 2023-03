Grève des routiers : quelles routes bloquées ?

Plusieurs routes ont été bloquées ce mardi 7 mars 2023 par les routiers, qui se sont joints au mouvement de grève contre la réforme des retraites.

Ils sont à leur tour entrés dans la danse. Jusqu'ici discrets quant aux mouvements de grève contre la réforme des retraites, les routiers ont décidé de se joindre à la mobilisation ce mardi 7 mars 2023 avec un moyen d'action aussi simple que radical : bloquer des routes du pays. Non pas les périphériques des grandes villes mais des axes stratégiques de communes moyennes où la voiture est utilisée quotidiennement pour se déplacer. Ainsi, depuis le début de la journée, plusieurs opérations du genre ont été menées à divers endroits du pays, paralysant la circulation à des carrefours que les automobilistes ne peuvent (presque) pas éviter.

Des blocages dans l'ouest et le sud de la France

Le jour n'en était pas encore à ses prémices que, déjà, ce mardi matin, des routes commençaient à être bloquées. Ce fut notamment le cas du côté de Rennes, où la route de Lorient a été bloquée dès 3 heures du matin. Des palettes en feu ont empêché les automobilistes de circuler, avant qu'un autre échangeur, au bord de la rocade, ne soit lui aussi bloqué. Des barrages filtrants ont également été organisés dans d'autres communes de l'ouest de la France, notamment à Sablé-sur-Sarthe, au Mans, à Allonnes ou encore Abbeville.

Plus au sud, une pagaille "inhabituelle" a touché l'autoroute A20, entre Toulouse et Montauban. Peu avant l'arrivée dans la préfecture du Tarn-et-Garonne, un bouchon s'est formé en raison du blocage d'une sortie permettant d'accéder à Montbartier où se situe une plateforme logistique Casino. Du côté de Perpignan, ce sont les deux accès à l'autoroute A9 qui ont été bloqués jusqu'à 9h30, avant une levée des barrages. Dans le sud-est, Miramas, Saint-Martin-de-Crau et Vitrolles ont également été le théâtre d'opérations escargots.