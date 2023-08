Orages en France : 25 départements en vigilance orange en plus de la canicule

Si Météo France maintient l'alerte canicule, elle place également 25 départements en vigilance orange pour les orages. Un épisode orageux est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi sur le nord-est du pays. Les prévisions.

Alors que la vigilance rouge canicule est maintenue dans plusieurs département, 25 autres sont placés en vigilance orange pour les orages par Météo France. L'alerte doit entrer en vigueur à minuit ce jeudi 24 août et doit durer, à minima, jusqu'en milieu d'après-midi selon les prévisions des météorologistes. Les orages pourraient gagner en force et être violents par moment et par endroit. "Ces orages sont accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - 20 à 30 mm parfois plus en quelques heures - , et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus", prévient déjà Météo France.

L'agence météorologique avertit également sur la possibilité de prolonger la vigilance orange sur certains départements et de l'étendre à d'autres territoires au cours de la journée de jeudi en vue "d'autres salves orageuses". Les orages doivent balayer le pays d'ouest en est.

Quels sont les départements en vigilance orange pour les orages ?

Toute une partie nord-est de la France est concernée par la vigilance pour les intempéries : de la Normandie jusqu'à l'Île-de-France, en passant par les Hauts-de-France, le Centre-Val-de-Loire et les Pays de la Loire. Tous les départements des ces régions sont concernés par les alertes à l'exception de l'Indre, du Cher, de la Loire et de la Vendée.

La Bretagne est aussi concernée par une vigilance orage mais de niveau jaune. Selon le météorologiste Guillaume Séchet, des orages "parfois forts" pourront tout de même éclater dans la région au cours de la nuit.

Un orage de chaleur causé par la canicule ?

Si les département en vigilance orange pour les orages ne sont pas les mêmes que ceux placés en vigilance orange ou rouge pour la canicule, les deux phénomènes météorologiques sont liés. L'épisode orageux annoncé pour jeudi semble être un "orage de chaleur" entrainé par l'air chaud et l'humidité, comme c'est souvent le cas après une vague de chaleur ou une canicule.

Ce phénomène orageux est dû à l'air qui se réchauffe sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, cet air remonte plus vite dans l'atmosphère tout en se chargeant de gouttelettes d'eau. Un nuage se forme alors quand cet air chaud et humide atteint des températures plus froides en altitude. Les gouttelettes sous l'effet du froid se glacent et retombent dans l'atmosphère. Lors de leur chute ces cristaux gelés s'entrechoquent avec l'air chaud et leur rencontre entraine une confrontation électrique due à la différence de températures, ce qui donne lieu à des éclairs et des orages. A noter qu'en général, plus les températures sont hautes durant une canicule, plus l'orage est violent.