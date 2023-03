Grève 23 mars : à quelles perturbations s'attendre ?

GREVE 23 MARS. Après le recours au 49.3 du gouvernement sur la réforme des retraites, les syndicats appellent à une neuvième journée nationale de mobilisation le jeudi 23 mars prochain.

La mobilisation contre la réforme des retraites revigorée ? Ce jeudi, Élisabeth Borne a engagé la responsabilité du gouvernement en dégainant, sous les huées d'une partie de l'Assemblée nationale, l'article 49.3 de la Constitution permettant à la réforme des retraites d'être adoptée sans vote au sein de l'Hémicycle. Cette décision a néanmoins déclenché la colère de l'opposition et des syndicats. Ces derniers ont promis un durcissement de la mobilisation et l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle le jeudi 23 mars prochain.

Dans un communiqué, les syndicats ont aussi encouragé "des rassemblements locaux de proximité ce week-end". Ils ont dénoncé un passage en force, et un "véritable déni de démocratie", avant de pointer du doigt la responsabilité de l'exécutif "dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision". "Forte du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées ", a ajouté le communiqué commun.

Dans un communiqué distinct, le syndicat étudiant L'Alternative a appelé les étudiants à tenir des assemblées générales dès ce vendredi "pour bloquer leurs lieux d'études" et "à se rapprocher des secteurs en grève, à repérer et bloquer les axes routiers, les gares, les ports et aéroports à proximité pour soutenir les travailleurs". La dernière journée de mobilisation qui s'est tenue mercredi 15 mars, a réuni plus d'1,7 million de manifestants selon la CGT (contre un record à 3,5 millions le 7 mars selon les syndicats) et 480 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur (contre un record à 1,28 million le 7 mars, toujours selon l'Intérieur).

Des grèves amenées à durer ?

En parallèle de l'annonce d'une nouvelle grève interprofessionnelle, d'autres mouvements sociaux sont susceptibles de durer plusieurs jours voir plusieurs semaines. La filière "traitement des déchets" de la CGT, qui comprend notamment les éboueurs, les usines d'incinération des déchets ou encore l'assainissement, a décidé de reconduire sa grève "au moins jusqu'au lundi 20 mars". Les transports ont adopté la grève reconductible avec des perturbations quotidiennes depuis le 7 mars. La SNCF et la RATP ne se sont pas prononcées sur la poursuite des mobilisations, mais les syndicats doivent statuer dans les prochains jours.

Autre secteur où les syndicats appellent à prolonger et durcir les grèves : les raffineries. Celle de TotalEnergies en Normandie sera à l'arrêt ce week-end, a annoncé la CGT. La raffinerie représente 22 % des capacités de raffinage en France selon l'UFIP (Union française des Industries pétrolières) et alimente en carburants notamment le bassin parisien. Interrogé sur France Bleu, Johan Senay, secrétaire adjoint de la CGT chez TotalEnergies et de l'union locale CGT Harfleur, a estimé que le mouvement "va vraiment se durcir. Là, ça va être des mouvements de grève durs. Toutes les unités vont être arrêtés, et il y aura donc l'arrêt total de la plus grande raffinerie de France." Avec un risque de pénurie dans les stations-services ? "Je ne peux pas dire combien de temps ça va durer", a-t-il répondu.