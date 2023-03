"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 20 mars 2023 proposait sept millions d'euros. Les résultats sont à retrouver un peu plus bas sur cette page.

[Mis à jour le 20 mars 2023 à 21h16] Mauvaise nouvelle à l'issue de ce tirage du Loto. Ce n'est pas un heureux élu, mais bien trois joueurs qui sont parvenus à parier sur les bons résultats du Loto ce lundi 20 mars 2023. Conséquence : chacun repart, non pas avec sept millions d'euros en poche, mais avec un tiers de la cagnotte en jeu, soit 2 333 334 euros. La chance était un peu trop au rendez-vous ce lundi, semble-t-il. Deux grilles ont également été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon N°Chance. Résultat : leurs propriétaires empochent, chacun 78 893,20 euros. Alors, faites-vous partie des heureux vainqueurs du tirage du Loto du jour ?

Tirage du 20/03/2023 7 - 10 - 19 - 26 - 38 Chance : 8

Joker+ 5 274 436

Option 2nd tirage : 7 - 22 - 26 - 35 - 44

10 codes gagnants : A 5286 4844 - D 4612 0930 - D 7080 4241 - F 4058 6988 - H 8153 0982 - I 7788 7425 - K 1558 3375 - N 4550 8439 - T 9042 7659 - W 4251 0770

Prochain rendez-vous, mercredi. Seuls deux millions d'euros seront donc en jeu. En attendant les résultats du Loto, libre à chacun de tenter sa chance, moyennant 2,20 euros. L'important est de participer comme on dit, mais surtout de profiter du moment pendant lequel on ne connaît pas encore le résultat du Loto du jour. Et pour cause, c'est durant ce laps de temps, entre l'instant où on a validé sa grille et celui où est annoncée la combinaison gagnante, que l'on a le temps de rêver. Car c'est bien là la seule certitude que vous pouvez avoir en participant à un tirage du Loto : vous aurez le temps et l'occasion d'imaginer les choses les plus folles que vous pourriez faire en cas de richesse soudaine.

Par quoi commenceriez-vous si vous remportiez deux millions d'euros ? Adopter un rhinocéros ? Et de ce fait, déménager non loin d'une réserve africaine où il pourrait vaquer tranquillement à ses occupations de mammifère périssodactyle. Faire un tour du monde des… plus belles salles de bain ? Eh oui, pourquoi pas, après tout, les paysages de nature, c'est surfait pour certains. Ou encore, vous la jouer Tuche à fond en vous installant à Monaco et en privatisant, rien que pour le plaisir, le supermarché du coin pour enfin faire vos courses en paix ? Tant d'options…