A69 : entre Toulouse et Castres, un projet vraiment utile ? Le tracé établi

A69. Le projet décrié de création d'une autoroute entre Toulouse et Castres va faire l'objet d'une manifestation dans le Tarn, samedi 22 avril. Pourquoi ce chantier suscite une vive opposition ? Explications.

Les autorités publiques n'y vont pas par quatre chemins : elles craignent, ce samedi 22 avril 2023, un nouveau Sainte-Soline, ce site agricole où une manifestation contre les méga-bassines avaient dégénéré le 26 mars entre forces de l'ordre et opposants au projet. Les images des affrontements avaient fait le tour des médias et choqué, à plusieurs niveaux, dans l'opinion publique. Cette fois, ce n'est pas la paisible commune des Deux-Sèvres qui risque de voir sa tranquillité être troublée mais le département du Tarn. Plus précisément, un secteur entre Toulouse et Castres.

Entre ces deux villes pourrait être construite une autoroute dans les années à venir. Le projet n'est pas nouveau -il a été initié au début des années 2000- mais il connait un coup d'accélération ces derniers temps et serait en passe de se concrétiser. Les opposants à ce nouvel axe routier ne manquent pourtant pas. Ces derniers veulent se faire entendre samedi lors d'une journée d'action. Le risque d'importants débordements existent.

Une manifestation contre le projet de l'A69

Plusieurs associations ont appelé au rassemblement pour ce 22 avril : l'association "La voie est libre", une organisation locale opposée à l'A69 ; le mouvement national Les soulèvements de la terre ; mais aussi le syndicat agricole La confédération paysanne. Le lieu de rendez-vous n'a pas encore été officiellement indiqué par les organisateurs. RTL et Europe 1 avancent tout de même que les participants pourraient se retrouver à Vendine, commune située tout près du tracé envisagé pour l'autoroute. A partir de 14 heures, une "marche déterminée" aura lieu le long de l'éventuel futur axe, sans que le parcours ne soit encore exactement connu.

Selon le Service central du Renseignement territorial, entre 1500 et 2000 personnes sont attendues, dont "une centaine d'éléments radicaux." Cette note évoque une journée "à hauts risques" et anticipe des "opérations de sabotage sur les différents chantiers ou infrastructures liés au projet." A ce stade, il s'agirait d'une mobilisation bien moins importante qu'à Sainte-Soline, où entre 6 000 (police) et 25 000 personnes (organisateurs) s'étaient réunis.

Quel est le tracé pour l'A69 entre Toulouse et Castres ?

Ce projet de nouvelle autoroute est schématisé comme un nouvel axe entre Toulouse et Castres. En réalité, le tracé ne démarrerait pas à la sortie de la quatrième ville de France. Plus précisément, c'est au niveau de Verfeil, commune de Haute-Garonne située à 25km à l'est de Toulouse, qu'elle débuterait, pour rejoindre Castres, à un peu moins de 45km encore plus à l'est. L'autoroute passerait alors près de nombreuses communes du Tarn, longeant la Nationale 126 qui permet déjà d'assurer la liaison. Tout au long du parcours, quatre échangeurs seraient créés : à Verfeil, Villeneuve-lès-Lavaur Maurens – Maurens-Scopont, Soual et Saint-Palais. En parallèle, celui déjà existant à Puylaurens serait réaménagé.

Pourquoi construire une autoroute entre Toulouse et Castres ?

Aujourd'hui, relier Verfeil à Castres prend environ 50km, temps nécessaire pour parcourir les 55km qui séparent les deux villes, sur la N126, une route en 2x1 voie. Avec ce projet d'autoroute, l'Etat, la région Occitanie, les départements de Haute-Garonne et du Tarn, ainsi que les agglomérations entendent "désenclaver et favoriser l'attractivité économique du sud du Tarn, tout en offrant aux usagers une liaison rapide sécurisée de haute qualité entre Toulouse et Castres." La présence de 49 000 emplois et de 132 000 habitants dans le secteur de Castres est un argument de poids aux yeux des pouvoirs publics pour engager un tel chantier. Selon leurs calculs, entre 25 et 35 minutes pourraient être gagnées grâce à l'autoroute. Pour les défenseurs du projet, il s'agit également de "restreindre le trafic routier autour de certaines zones urbanisées" et de "réduire les nuisances associées", notamment le bruit.

Quels sont les arguments des opposants ?

Pour contrer les arguments économiques et temporels des pro-A69, les opposants -principalement des associations écologistes- agitent plusieurs drapeaux rouges. L'association La voie est libre -initiative locale d'opposition au projet- remet en question le trafic généré par l'équipement. En se basant une étude de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie réalisée en 2019, elle n'évalue qu'à 7000 le nombre de véhicules qui l'emprunteraient chaque jour. Une estimation similaire a été livrée par la commission d'enquête consécutive à l'enquête publique, qui l'estime à 8 000 par jour, avec un pallier à 11 000 en… 2045. Et tous les tronçons ne seraient pas aussi fréquentaient l'un que l'autre. La voie est libre affirme également que le gain de temps annoncé est trompeur et mise plutôt sur 12 à 15 minutes seulement.

Surtout, la création de cette autoroute engendrerait une artificialisation de 400ha de terre selon La voie est libre : une hérésie pour ces opposants qui brandissent le dernier rapport du GIEC. Une affirmation soutenue par l'Autorité environnementale pour qui "le projet apparaît anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels (sobriété, réduction des émissions GES, moindre pollution de l'air, arrêt de l'érosion de la biodiversité et de l'artificialisation du territoire)."