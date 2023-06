Vous n'avez aucune excuse : le cadeau idéal des mamans pour la fête des mères est simple et pas cher

Il n'est peut-être pas nécessaire de faire des heures de shopping pour trouver le bon cadeau de fête des mères. Tendez l'oreille et lisez ce sondage et vous verrez que c'est bien plus simple que cela...

Et si l'on était à côté de la plaque au moment de chercher un cadeau idéal de fête des mères, pour sa propre maman ou pour sa compagne ? D'après une nouvelle étude commandée par le fabricant de biscuits américain Mother's Cookies, pas besoin de s'arracher les cheveux avec des cadeaux cher, inédits ou difficiles à se procurer. Il suffit souvent, pour commencer, de tendre un peu plus l'oreille

L'enquête de société révèle d'abord que 7 mères sur 10 expriment verbalement ce qu'elles souhaitent pour la fête des mères afin de guider les achats de leurs proches. Et que plus de deux tiers le font même via une liste de souhaits écrite, en tout cas pour les cadeaux offerts par des enfants suffisamment grands ou des conjoints.

Dans le cadre du sondage en question, 1000 femmes et 1000 hommes célébrant la fête des mères ont par ailleurs été interrogés. Et il a permis aussi de déterminer le décalage entre les "meilleurs cadeaux" que les hommes estiment acheter aux mamans et les meilleurs cadeaux que les mamans ont, en réalité, envie qu'on leur fasse.

Ce que les hommes prévoient d'offrir :

des bijoux (43%)

des cadeaux comestibles (39%)

des vêtements et des accessoires (36 %)

Ce dont les mamans ont réellement envie :

un cadeau fait main (38 %)

des biscuits cuits au four par leurs enfants ou leur partenaire (37 %)

une journée au spa (37 %)

Si la journée au spa demande un certain budget, l'éternel collier de nouilles ou la célèbre sculpture de pâte à sel ont donc encore largement la cote, tout comme les petites attentions culinaires. L'enquête note aussi que "près de la moitié des mères ont déclaré qu'elles aimeraient que leur partenaire s'occupe de toutes les tâches ménagères / administratives de la journée". Et voilà, désormais, vous n'aurez plus d'excuse (de manque de temps ou d'argent) pour ne pas faire un cadeau de fête des mères (authentiquement) apprécié !