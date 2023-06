Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 juin 2023, 17 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Aujourd'hui est peut-être votre jour de chance ! Le tirage de l'Euromillions a lieu ce vendredi 23 juin 2023 : quelques astuces pour jouer comme un ou une pro.

Le tirage de l'Euromillions a lieu ce vendredi soir avec un pactole de 17 millions d'euros en jeu. Avec cette somme, il est possible de faire acquisition de 2.926 paires d'escarpins Louboutin ou bien de se faire servir 39.473 menus au Plazza Athénée, à Paris. De quoi être bien rassasié… L'Euromillions fait donc gagner 17 millions d'euros a un ou une heureuse élue lors du tirage de ce vendredi 23 juin 2023. Mais encore faut-il jouer pour tenter de gagner… Alors avant l'annonce des résultats, voici quelques clés pour comprendre les règles du jeu.

Le principe n'est pas bien compliqué, il vous suffira de cocher 7 numéros au total. Les 5 premiers sont à cocher sur une grille de 50 numéros. Les 2 derniers sont des étoiles, à cocher sur une grille de 12. Comment savoir si on a gagné ? C'est simple, les 5 numéros et les 2 étoiles cochés sur votre grille doivent correspondre aux numéros tirés. Pas de panique, si votre objectif n'est pas le jackpot, vous pouvez remporter des gains dès 2 bons numéros cochés sur votre grille. La grille classique coûte 2,50 € mais si vous souhaitez maximiser vos chances, vous pouvez choisir une grille multiple. Elle vous donnera la possibilité de sélectionner davantage de numéros : au total, vous pourrez cocher jusqu'à 10 numéros et/ou 12 étoiles par grille. Le prix dépendra de la quantité cochée. Plus qu'à se rendre dans un point de vente de la Française des Jeux (FDJ) ou sur le site web ou l'application mobile FDJ !