Nuage de cendres : la France frappée par les fumées du Canada, les zones touchées en direct

Un nuage de fumée issue des incendies au Canada va survoler la France cette semaine. Voici les recommandations en cas d'expositions à ces cendres, les territoires français concernés et les explications scientifiques sur ce phénomène.

Vous trouverez sans doute les levers et couchers de soleil très brumeux cette semaine. Un épais brouillard de cendres va bientôt toucher l'Europe à partir du mardi 27 juin 2023. Ces particules sont issues des centaines de feux de forêts qui sévissent au Canada depuis le mois de mai. La France sera traversée par ce nuage de cendres jusqu'à jeudi selon les prévisions météorologiques des instituts de référence.

Il y a quelques semaines, le nord-est des Etats-Unis avait passé plusieurs jours dans une ambiance surréaliste à cause de ce phénomène. Pour la première fois, la France va vivre ce phénomène. La distance entre le Canada et l'Europe permettra sans doute d'éviter les fortes concentrations recensées en Amérique du Nord. Cette carte interactive de Copernicus (un programme de l'Union européenne portant sur l'état de la Terre) permet de suivre en temps réel le parcours de ce nuage de cendres sur le continent et donc sur la France :

La qualité de l'air affectée en France

Un fort flux a permis à ces fumées de traverser l'Atlantique nord jusqu'au Vieux Continent. Les météorologues prévoient heureusement que la majorité de la fumée restera à haute altitude, mais la qualité de l'air pourrait tout de même être affectée localement par le passage de ces cendres. Cette carte de Copernicus estime le taux de monoxyde de carbone présent dans ces cendres : les concentrations de ce gaz toxique devraient être proches de la limite du seuil critique selon les critères européens.

Dans ce tweet du climatologue Serge Zaka, le nuage de cendres est visible depuis l'espace. Selon Charlotte Lepitre, une responsable de Atmo France interviewée par TF1info, l'organisme qui fédère les associations agréés de surveillance de la qualité de l'air, il est délicat de prédire quelles parties du territoire français seront touchés par ce phénomène : "La vitesse des vents et les précipitations dans la zone Atlantique Nord peuvent changer la donne sur la quantité de particules qui vont arriver jusqu'à nous. Grâce aux stations, on a les données en temps réel et on pourra informer la population en cas de hausse des concentrations détectée dans l'air".

La simulation de Copernicus permet toutefois de constater que le nord du pays est le plus à même d'être survolé en premier par ces cendres canadiennes. Selon cette visualisation, la journée de jeudi devrait être le pic sur le sol français avec plus des trois-quarts du pays touchés. Mais les vents pourraient modifier la trajectoire et l'altitude de ce nuage de fumée.

Voici les recommandations à suivre, selon l'ARS des Pays de la Loire, pour "les populations résidant dans les secteurs plus éloignés des incendies, mais où parviennent néanmoins des fumées denses de feux de forêts" :