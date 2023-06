Etat d'urgence : pas encore déclenché, le dernier recours face aux violences ?

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 30 juin que des "moyens supplémentaires" vont être mis en place face aux émeutes qui touchent la France après la mort de Nahel M. S'il n'a pas évoqué l'instauration de l'état d'urgence, l'évolution de la situation dans les prochains jours sera déterminante.

[Mis à jour le 30 juin 2023 à 15h23] Elisabeth Borne avait indiqué ce vendredi 30 juin dans la matinée que "toutes les hypothèses" étaient sur la table pour répondre aux émeutes qui frappent la France, y compris l'instauration de l'état d'urgence, comme le rappelle Le Monde. Au final, l'exécutif préfère, pour le moment, ne pas recourir au déclenchement ce régime exceptionnel. Au terme d'une réunion de crise interministérielle qui s'est tenue à la mi-journée au ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron n'a pas évoqué l'instauration de l'état d'urgence, après une troisième nuit de violences urbaines partout dans le pays en représailles de la mort de Nahel M.

Le chef de l'Etat a néanmoins annoncé que des "moyens supplémentaires" vont être déployés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour répondre à ces émeutes, comme l'indique 20 Minutes. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé qu'Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, allait publier des circulaires "visant à la fois les majeurs et les mineurs qui ont pu être interpellés et qui seront déférés devant la justice dans les prochaines heures", rapporte Le Monde. "La décision a été prise d'annuler plusieurs événements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles", a ajouté le chef de l'Etat, sans donner plus de précisions, selon L'Express.

Condamnant des violences "injustifiables qui n'ont aucune légitimité", le président de la République a rappelé qu'"un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes". Face à cela, Emmanuel Macron en a appelé "au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille". "C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile (...) La République n'a pas vocation à se substituer à eux", a-t-il ajouté. Le chef de l'Etat a également appelé à la "responsabilité" des plateformes de réseaux sociaux, indiquant que les services gouvernementaux allaient demander à ce qu'elles retirent "les contenus les plus sensibles". Une décision motivée par le fait que ces plateformes "jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours". Si l'instauration de l'état d'urgence n'est donc pas d'actualité ce vendredi, cela ne veut pas dire que le gouvernement tire définitivement un trait sur cette option. Nul doute que l'évolution de la situation va être suivie de très près au sommet de l'Etat dans les prochains jours.

Que prévoit l'état d'urgence ?

L'état d'urgence est un régime exceptionnel qui ne peut être décrété qu'en Conseil des ministres. Comme le rappelle le site officiel Vie publique, son instauration peut être décidée "soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas de calamité publique, ce qui peut désigner toute catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle". "Par vocation, l'état d'urgence permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles", précise le site.

Ce régime peut être mis en place sur tout le territoire ou seulement sur certaines parties. Après son instauration par décret en Conseil des ministres, il est prévu pour une durée de 12 jours. Au terme de cette période, il peut être prolongé, mais une loi doit être votée par le Parlement pour cela. Toujours selon le site Vie publique, l'état d'urgence prévoit notamment "l'interdiction des manifestations, cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique", "l'interdiction de certaines réunions publiques ou la fermeture de lieux publics et de lieux de culte", "des perquisitions administratives", "des réquisitions de personnes ou moyens privés" ou encore "des assignations à résidence".