Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 juillet 2023, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Suivez le tirage du Loto de ce samedi 15 juillet 2023. Retrouvez les résultats sur L'internaute dès ce soir. Aujourd'hui, 3 millions d'euros sont en jeu !

Le tirage du Loto de ce samedi 15 juillet 2023 propose une somme de 3 millions d'euros à un ou une heureuse élue. La FDJ organise le Loto depuis 1976… mais quelle est son histoire exactement ? L'idée de créer une loterie nationale en France est née de la volonté de générer des fonds pour soutenir le sport, la culture, l'éducation, la recherche et d'autres causes sociales. Le premier tirage du loto a eu lieu le 19 mai 1976. À l'époque, le jeu consistait à choisir 6 numéros parmi une plage de 1 à 49. Le tirage était effectué à la télévision, ce qui a contribué à accroître la popularité du jeu. Au fil des ans, le Loto de la FDJ a connu quelques modifications. En 2008, une nouvelle formule a été introduite, permettant aux joueurs de choisir un numéro chance supplémentaire parmi une plage de 1 à 10. Ce changement a permis d'accroitre les chances de gagner des prix. En 2009, le Loto a adopté une nouvelle matrice de jeu, permettant aux joueurs de choisir 5 numéros parmi une plage de 1 à 49, ainsi qu'un numéro chance parmi une plage de 1 à 10. Cette nouvelle formule a permis d'augmenter les possibilités de gain et a suscité un regain d'intérêt pour le jeu.

Depuis sa création, le Loto de la FDJ a généré d'importants revenus pour soutenir des projets d'intérêt général en France. Il a contribué au financement de nombreux projets sportifs, culturels, éducatifs et sociaux, bénéficiant à la collectivité. Aujourd'hui, le Loto est toujours très populaire en France. Des millions de personnes participent régulièrement aux tirages dans l'espoir de remporter le pactole et de réaliser leurs rêves.