Panda Yuan Meng : pourquoi quitte-t-il le zoo de Beauval ?

Yuan Meng, le premier panda né en France, quitte le parc zoologique de Beauval pour rejoindre la Chine, ce mardi 25 juillet. Un départ prévu de longue date et plusieurs fois reporté.

Le zoo de Beauval dit au revoir à une de ces stars. Le panda Yuan Meng, premier de son espèce à naître en France quitte le parc et s'envole pour la Chine, ce mardi 25 juillet. Les adieux ont été déchirants pour les visiteurs venus voir l'ursidé noir et blanc une dernière fois. Il faut dire que depuis sa naissance en août 2017 à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, le panda est la mascotte du parc et le voir était jusqu'à présent l'objectif de la plupart des visiteurs.

Mais ce départ ne doit pas peiner les Français. En plus d'être prévu depuis sa naissance, le voyage de Yuan Meng en Chine est bénéfique pour la protection de l'espèce. Et à ceux qui regrettent de ne plus pouvoir voir le panda, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a rappelé depuis le zoo de Beauval : "Ne soyez pas tristes, nous en avons encore quatre et j'espère que peut-être dans un an, deux ou trois ans, il y aura encore plus de nouveaux pandas."

Pourquoi le panda Yuan Meng quitte le zoo de Beauval ?

Tous les pandas du zoo de Beauval s'ils vivent en France appartiennent tout de même à la Chine. Et ce partenariat entre le deux pays implique que les pandas nés au sein du parc animalier doivent un jour ou l'autre s'envoler pour le pays du Milieu. Outre des accords diplomatiques, l'avenir de l'espère justifier également le transfert du panda : l'avenir de l'espèce.

Pour le panda âgé de six ans, "il est temps [de rentrer] en Chine pour pouvoir se reproduire avec une femelle qui n'ait aucun lien de parenté avec lui", a expliqué le PDG du zoo de Beauval, Rodolphe Delord ajoutant que "ce qui nous importe le plus, c'est la conservation de l'espèce, c'est la diversité génétique".

Si le départ du panda dont Brigitte Macron est la marraine est difficile pour le personnel du parc, la soigneuse de l'ursidé, Delphine Pouvreau, ne s'inquiète pas des soins qui lui seront prodigués en Chine. "Il retourne quand même dans le royaume des pandas. Les Chinois sont des spécialistes des pandas, c'est eux qui nous ont vraiment appris ce métier. Donc bien sûr qu'il va être perturbé, mais en fin de compte, ça va être bien aussi pour lui", a-t-elle confié à BFMTV.

Le départ du panda déjà reporté

Le zoo de Beauval a accueilli le panda plus longtemps que prévu. Né en 2017, Yuan Meng devait initialement rester pour les premières années de sa vie avant d'être transféré en Chine entre 2021. "Il aurait déjà dû repartir, mais cela n'a pas été possible à cause du Covid", expliquait Rodolphe Delord au Berry Républicain. Les Français ont donc pu profiter un peu plus du panda star, mais l'heure du départ est arrivée. Quoi qu'elle a encore été reportée de trois semaines en raison du "retard dans certains documents administratifs", avait indiqué la direction du zoo de Beauval début juillet.

Le voyage du panda Yuan Meng de la Franc jusqu'en Chine a été prévu dans le moindre détail. L'animal va décoller de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et non de celui de Francfort en Allemagne comme c'était initialement prévu. Sur place, il sera transporté dans un avion charter de la compagnie Air China de Paris jusqu'au à la base de Chengdu, un centre d'élevage et de reproduction des pandas géants. Sa soigneuse et un vétérinaire du zoo de Beauval accompagneront l'animal durant la douzaine d'heures du voyage.

En plus de cette garde rapprochée, le panda Yuan Meng sera "escorté par la gendarmerie nationale jusqu'à Roissy et il sera dans un camion climatisé dans une grande caisse de transport où nous l'avons habitué à rentrer", a précisé l'ambassadeur de Chine en France.

Jusqu'à quand y aura-t-il des pandas au zoo de Beauval ?

Malgré le départ de Yuan Meng, quatre pandas restent pensionnaires de Beauval. Ses parents d'abord : la femelle Huan Huan et le mâle Yuan Zi, tous deux arrivés présents au parc depuis 2012. Mais aussi les deux petites dernières de la famille de pandas géants, les jumelles Huanlili et Yuandudu, dont la naissance en août 2021 avait créé l'événement.

Le couple de pandas adultes devait initialement rester en France pour dix ans, mais leur séjour à Beauval a été prolongé de cinq années. Ils seront donc visibles au moins jusqu'en 2027 et le PDG de parc zoologique espère que le partenariat avec la Chine permettra encore d'allonger la durée du séjour des ursidés en France. En revanche, les petites jumelles devront comme leur frère s'envoler pour le Chine dans les prochaines années. "Normalement, nous gardons les bébés jusqu'à leurs quatre ans", indiquait Rodolphe Delord toujours au Berry Républicain, ce qui présage d'un départ des sœurs pandas en 2025.