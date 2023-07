Accident au parc Wonderland dans le Var : un mort, un enfant blessé... Ce que l'on sait du drame

L'envol d'une structure gonflable dimanche 30 juillet dans un parc aquatique situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var a causé la mort d'une personne, un adulte âgé de 35 ans. Le pronostic vital de sa fille, âgée de 3 ans, était toujours engagé ce lundi matin.

[Mis à jour le 31 juillet 2023 à 12h39] Un dramatique accident a coûté la vie à un adulte et blessé un enfant de 3 ans dimanche dans le Var sur le site d'un parc d'attractions Wonderland Waterpark proposant des activités aquatiques. Une structure gonflable présente dans le parc s'est envolée alors que deux personnes étaient à l'intérieur : un adulte et son enfant de 3 ans et demi. La mère de famille était également présente sur les lieux.

Dans la nuit du lundi 31 juillet, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où le parc avait ouvert cet été, a annoncé le décès de l'adulte, le papa âgé de 35 ans. "Les pompiers et autres sauveteurs sont arrivés très vite sur les lieux, mais la situation était déjà critique lorsque les deux victimes ont été héliportées vers des hôpitaux marseillais. J'espérais néanmoins un dénouement positif et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris tard dans la soirée que le papa n'avait pas survécu", a expliqué le maire, Alain Decanis, dans une publication postée sur Facebook.

Une enquête ouverte, "une tornade inattendue dévastatrice" selon un message posté sur la page Facebook de l'établissement

Les deux victimes avaient été héliportées en urgence absolue vers deux hôpitaux de Marseille, La Timone et l'hôpital Nord, le pronostic vital des deux victimes étant engagé. D'abord signalés en arrêt cardiorespiratoire dans l'après-midi dimanche, le père et sa fille avaient retrouvé une activité cardiaque, indiquaient les pompiers dimanche soir. Ce lundi, peu avant midi, la préfecture de Draguignan a indiqué que le pronostic vital de la petite fille âgée de 3 ans et demi était toujours engagé.

Une enquête pour "blessure et homicide involontaire" a été ouverte. Selon les premières déclarations des sapeurs-pompiers présents sur place dimanche, la structure gonflable, qui mesurait une vingtaine de mètres de long comme de large, s'est déplacée d'environ 50 mètres, piégeant les deux personnes s'y trouvant. Le parc, baptisé Wonderland Waterpark, avait ouvert cet été. La page Facebook du parc annonce sa fermeture pour deux jours "en solidarité pour les victimes et les familles".

Le message revient également sur les circonstances du drame, les responsables du parc évoquant "une tornade inattendue dévastatrice". Le département du Var était placé en vigilance rouge incendie dimanche, en raison d'une "hausse des températures, d'une baisse de l'humidité, avec des vents forts localement, et toujours une sécheresse marquée", précisait Météo-France.