Refus d'obtempérer dans les Yvelines : le jeune de 16 ans percuté par une voiture de police est mort, ce que l'on sait

Un jeune homme de 16 ans, qui se déplaçait en scooter, est décédé après avoir été violemment percuté mercredi 6 septembre par une voiture de police. L'adolescent était alors poursuivi par un autre véhicule de police à la suite d'un refus d'obtempérer. L'IGPN a été saisie.

En fuite après un refus d'obtempérer, mercredi 6 septembre en fin de journée, un jeune homme de 16 ans qui circulait en scooter entre Maurepas et Elancourt, dans le département des Yvelines, a été violemment percuté par un second véhicule de police à une intersection, relaie Le Parisien. Les faits se sont déroulés dans le quartier des Nouveaux Horizons, aux alentours de 18h20, d'après franceinfo. Le parquet de Versailles, dont BFM TV se fait l'écho, a finalement annoncé à 23 heures, mercredi soir, que l'adolescent était décédé.

Plus tôt dans la soirée, Le Parisien rapportait que le jeune homme avait été grièvement blessé. Aux alentours de 19h30, son état était jugé "désespéré", rapportaient encore nos confrères. Et ce, malgré l'intervention rapide des secours. Il faut dire qu'à leur arrivée, l'adolescent, dont on ignore s'il portait un casque ou non, était en arrêt cardiorespiratoire. Réanimé sur les lieux de l'accident, il avait ensuite été emmené l'hôpital Beaujon, à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, où il est finalement décédé.

L'IGPN saisie, deux enquêtes ouvertes

La police des polices, l'IGPN, a été saisie dans la foulée. Avant la mort de l'adolescent, deux enquêtes avaient été ouvertes, l'une pour blessures involontaires par conducteur et l'autre pour refus d'obtempérer. Le Parisien rapportait par ailleurs que deux policiers ont été placés en garde à vue. Le parquet de Versailles précise que les gardés à vue sont les conducteurs des deux véhicules de police.

Mercredi soir, les circonstances exactes de l'accident restaient encore à préciser. Le fait que la première voiture de police, celle qui suivait le jeune homme, avait été contactée par radio pour l'interpeller semble acquis. En revanche, plusieurs éléments restent flous à ce stade. Il y a peu d'informations concernant la raison de la présence du second véhicule de police, celui qui a percuté le scooter, à l'intersection. L'équipage rentrait-il d'une autre intervention ? Était-il simplement au mauvais endroit au mauvais moment ? "Il aurait pu heurter la voiture d'un particulier ou autre. C'est une coïncidence totale", estime pour sa part une source auprès du Parisien. De son côté, l'IGPN n'exclut aucune piste.