Alerte aux orages en France : 6 départements concernés, attention à la baisse des températures

Météo France place 6 départements en vigilance orange aux orages pour la journée du mardi 12 septembre. La vague d'orages survient après une baisse des températures depuis dimanche 10 septembre.

Alors que l'hexagone était frappé par un nouvel épisode caniculaire la semaine dernière, l'heure est désormais aux orages. Depuis la soirée de dimanche 10 septembre, une série d'orages a débuté. Ils sont arrivés par l'Atlantique et sont aujourd'hui en train de se propager dans les régions du centre et de l'est du pays à partir de ce début de semaine. Météo France alerte sur des "orages forts" accompagnés par "de fortes chutes de grêle, de fortes intensités pluvieuses ainsi que de fortes rafales de vent". L'intensité de ces épisodes devraient néanmoins diminuer dans la nuit de lundi à mardi 12 septembre et les orages seront évacués vers le nord-est.

Le service météorologique place 6 départements en vigilance orange aux orages pour la journée de mardi 12 septembre : la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées passent du statut orange au statut jaune, entre lundi et mardi. Ce mardi 12 septembre, 73 départements et l'Andorre sont placés en vigilance jaune. Si les orages touchent une grande partie de l'hexagone, les températures sont, quant à elles, en régression par l'ouest.