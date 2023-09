Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 13 septembre 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Avez-vous empoché la coquette somme de 16 millions d'euros qui était proposée pour le tirage Loto de ce mercredi soir ? Découvrez sans plus attendre les résultats.

[Mis à jour le 13 septembre 2023 à 21h01] Et le résultat tant attendu est enfin tombé ! La combinaison gagnante du tirage du Loto de ce mercredi 13 septembre 2023 vient d'être révélée. Seize millions d'euros étaient en jeu. Malheureusement, comme l'a indiqué sur le plateau de TF1 Jean-Pierre Foucault, qui annonçait le résultat Loto ce mercredi, il n'y a pas eu de grand gagnant ce soir. Toutefois, peut-être êtes-vous tout de même parvenu à cocher quelques bons chiffres ? Si tel est le cas, sachez que vous avez sûrement droit à un petit quelque chose… Voici tous les résultats Loto :

Tirage du 13/09/2023 11 - 27 - 30 - 48 - 49 Chance : 8

Joker+ 9 431 788

Option 2nd tirage : 14 - 23 - 39 - 44 - 45

10 codes gagnants : E 3962 9149 - I 6930 2874 - N 3667 0035 - R 0858 8793 - R 3876 9801 - S 0800 3601 - S 7875 3690 - T 0031 3493 - T 7387 5961 - W 5123 9985

Prochain tirage, vendredi ! Exceptionnellement, la Française des jeux (FDJ) organise un tirage ce jour-là pour la bonne cause. Un Super Loto Mission Patrimoine est en effet prévu. Alors que la cagnotte initialement prévue était de 13 millions d'euros, la FDJ a finalement décidé de proposer les 16 millions d'euros non remportés ce mercredi soir, ainsi qu'un million d'euros supplémentaire, soit 17 millions d'euros. Pour participer, c'est très simple. La première étape consiste à s'assurer que l'on n'est pas mauvais perdant. Car au Loto, en ne jouant qu'une combinaison, vous avez une chance sur très exactement 19 068 840. Il s'agit du nombre de combinaisons existantes et donc susceptibles d'être tirées au sort.

Une fois que vous êtes en accord avec vous même, en vous rendant dans un point de vente agréé par la FDJ, il vous suffit de cocher cinq chiffres, compris en 1 et 49, et un numéro Chance, à choisir parmi les 10 possibles. Lorsque votre grille est validée, vous n'avez plus qu'à patienter jusqu'au tirage pour connaître le résultat ! Attention toutefois, la grille d'une combinaison est vendue 3 euros vendredi, contre 2,20 euros en temps normal. Mais il y aura aussi 50 codes, permettant chacun d'empocher 20 000 euros, qui seront tirés au sort, contre 10 habituellement.