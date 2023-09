Que sait-on de la santé du pape François visiblement affaibli ?

Le pape François a subi plusieurs opérations et hospitalisations ces dernières années. Il apparait affaibli à chaque apparition et son état de santé inquiète même si le Saint-Siège garantit le bon état du souverain pontife.

Le pape François continue de voyager et de représenter la communauté chrétienne en tant que chef de l'Église catholique, mais à chaque déplacement sa santé fragile interroge. Âgé de 87 ans, le souverain pontife a connu plusieurs problèmes de santé ces derniers mois. Au point que certains se posent la question d'une possible prochaine démission de Sa Sainteté. Si au début de son pontificat le pape François avait laissé la porte ouverte à une renonciation à son rôle de chef, sa position est plus ambiguë aujourd'hui.

Des hospitalisations à la chaîne

La dernière hospitalisation du pape François remonte au 7 juin 2023. Il avait alors été admis à l'hôpital en urgence pour un risque d'occlusion intestinale. L'intervention était devenue "nécessaire", car le souverain pontife souffrait en effet "d'une hernie abdominale qui provoqu[ait] des syndromes subocclusifs récurrents, douloureux et en voie d'aggravation", avait fait savoir le Saint-Siège par voie de communiqué. La lourde intervention chirurgicale, faite sous anesthésie générale, avait conduit à une hospitalisation de "plusieurs jours". La convalescence du pape s'était toutefois bien déroulée.

Cette hospitalisation en juin était la troisième en l'espace de quelques mois. Les allées et venues du souverain pontife à l'hôpital Gemelli de Rome ont débuté à la fin du mois de mars 2023 avec une admission en urgence pour une pneumonie que le Vatican avait tenté de dissimuler. Une autre hospitalisation du pape était survenue le 26 mai en raison d'un état fiévreux. Et au lendemain d'examens de contrôle qui avaient duré une heure et avaient vraisemblablement écarté tout soupçon quant à une nouvelle hospitalisation.

Le pape François présente une santé fragile

A 87 ans et après différents problèmes médicaux, le pape François conserve une santé fragile. Son état risque d'être surveillé de près, car de lui dépend la suite du pontificat et une potentielle renonciation. Si dans des déclarations datant de février et mars 2023, l'homme avait assuré qu'une démission n'était pas au programme, il pourrait s'y résigner du fait de son état de santé, comme Benoit XVI avant lui.

La dégradation de la santé du pape remonte à plus loin qu'aux problèmes de santé rencontrés en 2023 - une occlusion intestinale et des problèmes respiratoires, entre autres. Dès 2021, une opération du colon avait nécessité une hospitalisation du pape François. Il souffrait d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge. Le Vatican avait fait savoir que l'opération s'était déroulée normalement. Seulement, des rumeurs circulent activement depuis cette opération, certains étant persuadés qu'un cancer lui a été découvert lors de cette opération du côlon. Le 2 juillet dernier, lors d'une interview accordée à Reuters, le pape François avait toutefois balayé d'un revers de main ces "ragots de cour". Les seules complications dues à cette interventions auraient été des séquelles de l'anesthésie qui empêcherait le recours à une opération du genou pour mettre fin aux douleurs du souverain de l'Eglise.

Physiquement, le pape François apparait diminué depuis mai 2022, date depuis laquelle l'octogénaire apparait toujours en public dans un fauteuil roulant ou muni d'une canne à cause de douleurs chroniques au genou. Générant des difficultés de déplacement, ces douleurs ont entrainé l'aménagement et l'allègement du souverain.

Le pape François peut-il être remplacé en cas de problème de santé ?

Si en cas de décès du pape une organisation bien rodée est mise en place, rien de tel n'existe dans le cas d'hospitalisation ou de dégradation rapide de l'état de santé du souverain pontife. Interrogé par I.Media, une agence de presse spécialiste du Vatican, un expert du droit canonique affirme que "le pape reste le pape même à l'hôpital".

Malgré les récentes hospitalisation du pape François, pour le Saint-Siège l'heure n'est pas à la recherche d'un successeur. "Il y a des incertitudes, non pas en termes de décès, mais en termes de renonciation. Il y a aussi un questionnement légitime au sein de l'Église : le pape François est-il en état de gouverner ? Comment va se passer la fin du pontificat si le pape est affaibli ?" analyse le chercheur François Mabille.

Dès sa nomination en tant de pape, Jorge Mario Bergoglio a indiqué à plusieurs reprises être prêt à penser et recourir à la renonciation. Il a seulement conditionné sa démission à une santé qui ne lui permettrait plus de gouverner l'Église. Toutefois, le discours n'est plus aussi clair aujourd'hui puisqu'à chaque entrevue avec la presse - en février 2023 et en mars 2023 à l'occasion des dix ans de son pontificat - le pape François a écarté une possible démission et balayé les rumeurs allant dans ce sens d'un revers de la main. Mais ces déclarations doivent être lues dans un contexte selon le directeur de l'observatoire de géopolitique du religieux à l'IRIS, François Mabille : "Après les obsèques de son prédécesseur, le pape François a été attaqué par l'opposition. S'il évoque la possibilité d'une démission, il favorise la montée en puissance des personnes contre lui ou l'émergence de courants divers et opposés à ses positions. S'il écarte la renonciation, il demeure le maitre du temps tant qu'il vit et fait taire l'opposition pendant la durée de son pontificat."

Il y a donc un intérêt politique et religieux pour le pape François à ne pas se montrer pleinement favorable à la démission s'il veut "mener ses réformes ou consolider l'héritage de son pontificat". Reste que le souverain pontife pourrait être rattrapé par sa santé et qu'aussi bien des problèmes physiques que mentaux pourraient justifier une renonciation selon l'expert. "C'est plus préoccupant si le pape n'est plus intellectuellement en état de gouverner, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. Physiquement, si certaines difficultés ne sont pas contraires à l'exercice du pouvoir - le pape n'est pas obligé de voyager dans le monde entier et peut gouvernement en étant dans son bureau -, l'usure, elle, peut empêcher la poursuite du pontificat. Plus vous avancez dans l'âge, moins vous avez de force de travail." Les différents problèmes de santé rencontrés par le pape ces dernières années ont déjà entrainer des aménagements d'agenda et cette infection respiratoire pourrait appeler à de nouveaux allègements. Quand l'heure de choix se présentera, ce sera au pape seul de prendre la décision de renoncer ou non à sa fonction.