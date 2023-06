Pape François : le souverain pontife opéré en urgence, que sait-on de sa santé ?

PAPE FRANCOIS. Le pape François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome ce mercredi 7 juin pour être opéré en urgence. Avec une troisième hospitalisation en quelques mois, la santé du souverain pontife montre des signes de faiblesse.

[Mis à jour le 7 juin 2023 à 14h09] Troisième hospitalisation en l'espace de quelques mois pour le pape François. C'est en urgence que le souverain pontife a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome ce mercredi 7 après-midi pour subir une opération de l'abdomen pur des risques d'occlusion intestinale. La nouvelle annoncée dans la matinée par le Saint-Siège a étonné puisque la veille, le chef de l'Eglise catholique avait réalisé une série d'examens de contrôle sans qu'aucun problème de santé ne soit décelé.

L'hospitalisation du pape François ne serait toutefois pas une surprise pour les équipes médicales du Vatican puisque le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni, a indiqué que le recours à l'opération a été "concertée ces derniers jours par l'équipe médicale qui assiste le Saint-Père". La chirurgie est "devenue nécessaire en raison d'une hernie abdominale qui provoque des syndromes subocclusifs récurrents, douloureux et qui s'aggravent". Malgré l'opération, le plus grand risque pour le pape François reste le recours à l'anesthésie générale, une procédure toujours délicate sur des personnes à la santé fragile, d'autant plus que le chef de l'Eglise a 86 ans.

De quoi souffre le pape François ?

L'opération que doit subir le pape François doit permettre d'éviter une occlusion intestinale, c'est-à-dire l'arrêt du transit du contenu digestif présent dans l'intestin qui empêche au gaz, aux aliments et aux matières fécales d'être évacués. Le phénomène peut être grave et "on ne peut pas vivre plusieurs jours avec une occlusion complète" a expliqué Laurent Beaugerie, chef du service de gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, auprès de BFMTV.

L'intervention chirurgicale prévue pour empêcher une occlusion intestinale ne comporte pas de risques importants, à la différence d'une anesthésie générale qui peut être un protocole lourd à supporter pour des patients de l'âge du pape François et présentant une santé fragile. Le Saint-Siège a d'ores et déjà annoncé que l'hospitalisation du souverain pontife durera "plusieurs jours" le temps que le pape François ait le temps de se remettre de l'opération.

Le pape François à nouveau hospitalisé

Cette nouvelle hospitalisation est la troisième en l'espace de quelques mois. Les allées et venues du souverain pontife à l'hôpital Gemelli de Rome ont débuté à la fin du mois de mars avec une admission en urgence pour une pneumonie que le Vatican avait tenté de dissimuler. Une autre hospitalisation du pape est survenue le 26 mai en raison d'un état fiévreux. Et au lendemain d'examens de contrôle qui ont duré une heure et ont vraisemblablement écarté tout soupçon quant à une nouvelle hospitalisation, le chef de l'Eglise est de retour à l'hôpital ce mercredi 7 juin pour une opération en urgence à cause d'un risque d'occlusion intestinale.

A 86 ans et après différents problèmes médicaux, le pape François conserve une santé fragile et son état risque d'être surveillé de près, car de lui dépend la suite du pontificat et une potentielle renonciation. Si dans de récentes déclarations, en février et mars 2023, l'homme a assuré qu'une démission n'était pas au programme, il pourrait s'y résigner du fait de son état de santé, comme Benoit XVI avant lui. Au Saint-Siège, l'heure n'est pas à la recherche d'un successeur. "Il y a des incertitudes, non pas en termes de décès, mais en termes de renonciation. Il y a aussi un questionnement légitime au sein de l'Église : le pape François est-il en état de gouverner ? Comment va se passer la fin du pontificat si le pape est affaibli ?" analyse le chercheur François Mabille.

À 86 ans, le pape François présente une santé fragile ces derniers mois. Déjà le vendredi 26 mai, il avait annulé tous ses rendez-vous à cause d'une fièvre. Le 29 mars 2023, une "infection respiratoire" avait conduit à son hospitalisation en urgence, et non des "contrôles médicaux" comme annoncé dans un premier temps par le Vatican. Le souverain pontife qui se plaignait "de quelques difficultés respiratoires" les jours précédents a été pris de douleurs dans la poitrine après avoir honoré l'audience générale hebdomadaire du mercredi matin devant les fidèles sur la place Saint-Pierre. Un traitement antibiotique, auquel le Pape répond bien, doit être prodigué durant quelques jours à l'hôpital.

Avant cet épisode, c'est une opération du colon qui avait demandé une hospitalisation du pape en juillet 2021. "Il ne s'agissait pas d'une intervention programmée, et les médecins de l'hôpital Gemelli de Rome auraient souhaité garder le pape sous observation plus longtemps", avait alors expliqué un quotidien italien. Le pape souffrait d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge. Une des complications possibles de cette affection est la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'intestin. Le Vatican avait fait savoir que l'opération s'était déroulée normalement. Seulement, des rumeurs circulent activement depuis cette opération, certains étant persuadés qu'un cancer lui a été découvert lors de cette opération du côlon. Le 2 juillet dernier, lors d'une interview accordée à Reuters, le pape François avait toutefois balayé d'un revers de main ces "ragots de cour". Les seules complications dues à cette interventions auraient été des séquelles de l'anesthésie qui empêcherait le recours à une opération du genou pour mettre fin aux douleurs du souverain de l'Eglise.

Physiquement, le pape François apparait diminué depuis mai 2022, date depuis laquelle l'octogénaire apparait toujours en public dans un fauteuil roulant ou muni d'une canne à cause de douleurs chroniques au genou. Générant des difficultés de déplacement, ces douleurs ont entrainé l'aménagement et l'allègement du souverain.

Dès sa nomination en tant de pape, Jorge Mario Bergoglio a indiqué à plusieurs reprises être prêt à penser et recourir à la renonciation. Il a seulement conditionné sa démission à une santé qui ne lui permettrait plus de gouverner l'Église. Toutefois, le discours n'est plus aussi clair aujourd'hui puisqu'à chaque entrevue avec la presse - en février 2023 et en mars 2023 à l'occasion des dix ans de son pontificat - le pape François a écarté une possible démission et balayé les rumeurs allant dans ce sens d'un revers de la main. Mais ces déclarations doivent être lues dans un contexte selon le directeur de l'observatoire de géopolitique du religieux à l'IRIS, François Mabille : "Après les obsèques de son prédécesseur, le pape François a été attaqué par l'opposition. S'il évoque la possibilité d'une démission, il favorise la montée en puissance des personnes contre lui ou l'émergence de courants divers et opposés à ses positions. S'il écarte la renonciation, il demeure le maitre du temps tant qu'il vit et fait taire l'opposition pendant la durée de son pontificat."

Il y a donc un intérêt politique et religieux pour le pape François à ne pas se montrer pleinement favorable à la démission s'il veut "mener ses réformes ou consolider l'héritage de son pontificat". Reste que le souverain pontife pourrait être rattrapé par sa santé et qu'aussi bien des problèmes physiques que mentaux pourraient justifier une renonciation selon l'expert. "C'est plus préoccupant si le pape n'est plus intellectuellement en état de gouverner, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. Physiquement, si certaines difficultés ne sont pas contraires à l'exercice du pouvoir - le pape n'est pas obligé de voyager dans le monde entier et peut gouvernement en étant dans son bureau -, l'usure, elle, peut empêcher la poursuite du pontificat. Plus vous avancez dans l'âge, moins vous avez de force de travail." Les différents problèmes de santé rencontrés par le pape ces dernières années ont déjà entrainer des aménagements d'agenda et cette infection respiratoire pourrait appeler à de nouveaux allègements. Quand l'heure de choix se présentera, ce sera au pape seul de prendre la décision de renoncer ou non à sa fonction.

Biographie courte du Pape François - De son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, il est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Après avoir été archevêque de Buenos Aires et cardinal, il est élu pape de l'Église catholique le 13 mars 2013. En succédant à Benoît XVI, le pape François, dit "le pape des pauvres", devient le 266ème pape et est également le premier pape non européen depuis le XIIIème siècle.

Enfant d'immigrés italiens, le pape François a deux frères et deux sœurs, mais seule Maria Elena est encore vivante lors de son élection papale. Le 25 décembre 1936, il est baptisé par le père Enrique Pozzoli, qui devient plus tard son directeur spirituel. En 1949, il étudie au collège salésien "Wilfrid Baron" dans la ville de Ramos Mejia, puis obtient un diplôme de technicien en chimie à l'école industrielle E.N.E.T. . Pendant ce temps, pour subvenir à ses besoins, il fait des ménages dans une usine locale et est également videur dans une boîte de nuit mal fréquentée à Cordoba (Argentine). Alors fiancé à une jeune femme, il est dans une profonde réflexion qui l'amène à rompre ses fiançailles et entrer dans les ordres. En effet, il fréquente l'église San José du quartier Flores (Buenos Aires) puis, en 1953, il côtoie l'expérience "de la miséricorde de Dieu", pendant une confession, et a "une révélation divine pour entrer dans les ordres", cite l'AFP. De fait, le 11 mars 1958, il commence un noviciat de la Compagnie de Jésus. Il poursuit sa formation spirituelle au Chili, puis retourne à Buenos Aires en 1963 pour y étudier la philosophie. Le jeune homme enseigne quelque temps la littérature dans un collège à Santa Fe puis à Buenos Aires. Jorge étudie ensuite la théologie à San Miguel. Le 13 décembre 1969, Monseigneur Ramon José Castellano, archevêque de Cordoba, l'ordonne prêtre.

En 1971 et 1972, le futur pape François fait son Troisième An (troisième année de formation d'un jésuite) à Alcala de Henares, en Espagne. Il est ensuite nommé maître des novices du Colegio Maximo San José, une institution jésuite de San Miguel, et le 22 avril 1973, il fait profession solennelle. Le 31 juillet 1973, il est nommé provincial (il a autorité sur les jésuites et les ministères de sa zone) des jésuites d'Argentine pour six ans. Après la dictature de 1976 à 1983, il devient recteur de la faculté de théologie et de philosophie de San Miguel, tout en restant professeur de théologie. Dans le même temps, il est curé de la paroisse Saint-Joseph de San Miguel. A travers ses homélies, le futur pape François fait quelque peu de la politique, dénonçant la corruption des politiciens et la crise des valeurs dans le pays. Par la suite, il a des problèmes avec son ordre, à cause de sa manière de diriger l'école. Il part donc en Allemagne, à Francfort, pour écrire une thèse à la faculté de philosophie et théologie de Sankt Georgen. N'étant pas à son aise, il retourne en Argentine, où il devient prêtre de quartier et confesseur à Cordoba.

Le 20 mai 1992, le futur pape François est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires par le pape Jean-Paul II, à 55 ans. Le 3 juin 1997, il est fait coadjuteur du même archidiocèse. L'année suivante, le 28 février, il devient archevêque de l'archidiocèse de Buenos Aires, suite au décès du cardinal Antonio Quarracino. Puis le 21 février 2001, il est institué cardinal-prêtre par Jean-Paul II au titre cardinalice, ce qui le rattache au clergé romain et de fait, au clergé du pape, évêque de Rome, de San Roberto Bellarmino. En 2005, il aurait été dans la course pour être élu pape, mais le choix s'est porté finalement vers Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Le cardinal Bergoglio est élu président de la commission de rédaction du document final, appelé "document d'Aparecida", lors de la Ve conférence générale du Conseil épiscopal latino-américain qui a eu lieu au sanctuaire d'Aparecida au Brésil, le 15 mai 2007. Etant président de la conférence des évêques d'Argentine, il effectue sa visite "ad limina" (une visite que doivent faire les évêques tous les cinq ans à Rome), le 14 mars 2009. Jorge Bergoglio est également membre de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, de la Congrégation pour le clergé, de la Commission pontificale pour l'Amérique latine et du Conseil pontifical pour la famille, au sein de la Curie romaine.

Le rôle du futur pape François dans la dictature militaire entre 1976 et 1983 en Argentine reste flou. En 2005, le journaliste et directeur du quotidien "Pagina 12", Horacio Verbitsky, publie "El Silencio" et lance la polémique. En effet, il accuse Jorge Mario Bergoglio d'avoir collaboré avec la junte et de ne pas avoir essayé de faire libérer Franz Jalics et Orlando Yorio, deux jésuites qui travaillaient sous ses ordres à cette époque. La polémique est relancée lorsque Jorge Mario Bergoglio est élu pape. Les accusations sont démenties le lendemain par le Service d'Information du Vatican. Il n'existe actuellement aucun document qui permettrait de lier le pape avec la dictature militaire, puis, selon le Vatican, de nombreux témoignages prouvent que le père Bergoglio a protégé ces personnes. Pour Franz Jalics, l'un des deux jésuites, après avoir discuté avec Bergoglio et concélébré une messe fraternelle, l'histoire est close. Pourtant, l'implication du pape François est toujours controversée. Mais le sociologue de l'université de Buenos Aires, Mallimacci Fortunato a notamment avancé dans la presse argentine que des "témoins ont déclaré que Bergoglio n'a non seulement pas lutté contre la dictature, mais qu'il aurait même contribué à l'enlèvement, la torture ou la disparition de nombreux prêtres et laïcs". Des affirmations qui n'ont jamais été prouvées.

Le pape François lors de sa première messe d'inauguration au Vatican, le 19 mars 2013 © PICTURE PRESS EUROPE/SIPA

Le 11 février 2013, Benoît XVI renonce à son titre de pape. Le 12 mars 2013, un conclave se réunit pour élire un nouveau pape. Le lendemain, Jorge Mario Bergoglio est élu, la fumée blanche traditionnelle apparaît à 19h06, et les six cloches de la basilique se mettent à sonner. Pontificat sous le signe de la simplicité, il est le premier pape apparaissant au balcon sans ornement liturgique. Situé au balcon de la loge des bénédictions de la basilique Saint-Pierre, le nouveau pape fait sa première bénédiction apostolique "urbi et orbi" "("A la ville et au monde") et ajoute : "les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde". Ensuite, il prie pour Benoit XVI, le désignant "évêque émérite" et récite le "Notre Père", le "Je vous salue Marie" et "Gloire au Père" en italien. Pour finir, il demande à l'assemblée le silence et une prière pour lui avant de donner à nouveau sa bénédiction. Lors de son audience inaugurale, il reçoit Cristina Fernandez de Kirchner, la présidente d'Argentine, qui lui parle de la situation avec le Royaume-Uni, au sujet des Malouines. Sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 19 mars 2013, le pape François reçoit les insignes pontificaux, puis fait sa première "messe d'inauguration de l'évêque de Rome". Bartholomeos Ier, le patriarche œcuménique de Constantinople, est présent pour la première fois depuis 1054 et le grand schisme d'Orient.

La vie du pape François est marquée par l'austérité, lui qui se lève à 4h30, pour terminer sa journée à 21 heures. Le pape est décrit comme un homme timide, humble, tout en retenue. Un religieux qui n'est pas expansif, préférant la modestie. Il fuit volontiers le faste et est fidèle à sa grande cause : la pauvreté. En effet, lorsqu'il est nommé archevêque en 1998 en Argentine, le futur pape privilégie la vie dans un appartement modeste plutôt que dans un somptueux palais, auquel il a pourtant droit. Il voyage alors en transports en commun. De même, lorsqu'il est fait cardinal-prêtre en 2001 par Jean-Paul II, il se rend à cette cérémonie à pied, tout simplement. A cette occasion, il refuse que ses compatriotes viennent à Rome et ordonne que l'argent récolté pour payer les billets d'avion soit distribué aux pauvres. A l'hôpital Francisco Muniz de Buenos Aires, il lave les pieds de douze patients malades atteints du sida, affirmant à la presse que la "société oublie les malades et les pauvres". De plus, durant sa carrière en Argentine, Jorge Bergoglio s'est rendu régulièrement dans les bidonvilles, à la rencontre de la misère. Il s'y est même installé un temps, pour soutenir un prêtre menacé par des trafiquants de drogues. De quoi prendre rapidement le surnom de "pape des pauvres". Ces anecdotes font d'ailleurs écho à ses premiers jours en tant que pape. En effet, au soir de son élection, le 13 mars 2013, le pape François refuse de monter dans une voiture avec chauffeur, préférant se glisser dans le minibus emprunté par les cardinaux pour se rendre à la maison Sainte Marthe. Le nom choisi par le 266e pape, "François", n'est d'ailleurs pas anodin. Il renvoie notamment à Saint François d'Assise, ce religieux d'origine italienne qui, issu d'une famille aisée, avait fait le choix de la pauvreté, se mêlant aux lépreux et allant jusqu'à faire l'aumône.

Jorge Mario Bergoglio choisit de devenir Jésuite. Cela signifie qu'il fait partie de la Compagnie de Jésus, une obédience dévouée à la papauté. Pour intégrer cet ordre, les études sont longues. Le futur pape François étudie ainsi pendant une quinzaine d'années plusieurs matières, dont la théologie, la philosophie et la psychologie. Ordonné prêtre en 1969, ce n'est qu'à l'âge de 37 ans qu'il achève son parcours initiatique, en prononçant son dernier vœu, celui d'allégeance au pape. Conformément à la tradition jésuite, Jorge Mario Bergoglio est donc un intellectuel. Un érudit, qui, outre le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais, parle couramment l'italien, qui est la langue de ses parents, mais aussi l'allemand et évidemment le latin. Durant son temps libre, il aime lire les œuvres de Jorge Luis Borges et de Dostoïevski, mais feuillette aussi la presse. Il est également amateur d'opéra et de football.

Le pape François lors de sa semaine d'audience en 2019 © Silvia Loré/Sipa USA/SIPA

Le "pape des pauvres" n'est pas un pape réformiste. Sur de nombreux sujets de société, le pape François partage les positions de ses prédécesseurs, qu'il s'agisse de la question de l'avortement, de la contraception, de l'ordination des femmes ou du mariage homosexuel. François apparaît donc comme un pape conservateur. Ainsi, lorsque le projet de loi sur le mariage homosexuel a été débattu en Argentine, Jorge Mario Bergoglio s'est fermement opposé à cette réforme, qualifiant le mariage entre deux personnes de même sexe de "recul anthropologique". Il s'est aussi dressé contre le droit accordé aux transsexuels de changer d'état civil en Argentine. De plus, pour le pape, l'avortement est un problème d'éthique et non religieux. Il y est opposé, même en cas de viol, et considère que c'est une privation du "premier des droits de l'homme", celui de la vie, et qu' "avorter c'est tuer quelqu'un sans défense" et ce n'est "jamais une solution". Enfin, il est aussi opposé au mariage des prêtres, de même qu'à celui des hommes mariés qui souhaitent devenir prêtre. Même si la question a été débattue par manque de prêtres en fonction, le pape est catégorique, cela ne se passera pas sous sa fonction. Sur ces thèmes, le pontificat du pape François n'adopte donc pas de positionnement révolutionnaire. Jorge Mario Bergoglio a cependant pris position en 2012 contre des prêtres argentins qui refusaient de baptiser des enfants nés hors mariage, qualifiant ces curés d' "hypocrites".

Avec le pouvoir actuel en Argentine, le pape François a entretenu des relations tendues. Au rang de ses détracteurs figure aussi une partie de l'opinion publique britannique. Ainsi, en 2011, le futur pape, prenant clairement position dans le conflit qui oppose le Royaume-Uni à l'Argentine sur les Malouines, a ainsi affirmé que "les Malouines appartiennent à l'Argentine". Les 30 et 31 mars 2019, pour son 28e voyage apostolique, le pape est en visite au Maroc. Sous le signe de l'espérance, il répond à l'invitation du roi Mohammed VI, afin de dialoguer sur l'islam et la problématique des migrations. Après l'entrevue, le saint homme se rend à l'Institut de formation des imams, ce qui est une première pour un pape dans un pays à 99% musulman, et ses 30 000 à 35 000 catholiques. Le dernier pape à avoir visité le Maroc est Jean-Paul II, en 1985.

Le pape François s'est également rendu à Madagascar, début septembre 2019. Là-bas, il a dénoncé la déforestation excessive, la corruption, l'exclusion et la pauvreté, demandant aux autorités la création d'emplois qui respectent l'environnement. Madagascar est en effet l'un des pays les plus pauvres du monde, où 9 personnes sur 10 vivent avec moins de deux dollars par jour. Il a aussi visité le Japon, fin novembre 2019, un pays qu'il souhaitait voir depuis sa jeunesse. Pour le pays du Soleil levant, son message prône le désarmement nucléaire : "Sous peu, je visiterai Nagasaki et Hiroshima où je prierai pour les victimes du bombardement affreux de ces deux villes et je me ferai l'écho de vos propres appels prophétiques pour le désarmement nucléaire". Il prie également pour les victimes du tsunami de mars 2011, et a une pensée pour les "chrétiens cachés" qui se sont transmis la religion catholique, sans prêtre, pendant deux siècles : "Ces 'chrétiens cachés' ont gardé la foi pendant des générations grâce au baptême, à la prière et à la catéchèse ! Ce sont d'authentiques Eglises domestiques qui resplendissaient dans ce pays, peut-être sans le savoir, comme un miroir de la famille de Nazareth".

En 2022, la question s'est posée d'une visite du pape en Russie et en Ukraine. Le 2 juillet 2022 dans une interview pour Reuters, le pape François a estimé le voyage à Kiev "possible". A ses yeux, le plus important est de se rendre en Russie "pour essayer d'aider d'une manière ou d'une autre" ; il a précisé qu'il aimerait "aller dans les deux capitales". Pour celui qui multiplie les "appels à la paix", tout en refusant de condamner officiellement l'invasion russe en Ukraine pour ne pas ostraciser Moscou, une visite dans les deux capitales serait un renforcement de la symbolique pacifique qu'il souhaite prôner, sans être contraint de prendre parti. Aucune date n'a pour l'heure été communiquée sur cet éventuel déplacement.

Le 1er décembre 2019, le pape François publie une lettre apostolique "Admirabile signum" sur la valeur de la crèche et sa signification. "Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours étonnement et émerveillement", tel est le début de la lettre du pape. Il décrit la tradition familiale qu'on apprend dès l'enfance comme "un Évangile vivant", et souhaite que cette tradition "tombée en désuétude, [...] puisse être redécouverte et revitalisée". Il soutient aussi le fait d'étendre l'installation de cette coutume sur les lieux de travail, les écoles, les prisons, les hôpitaux ... Le pape salue également l'initiative de Saint François, qui mit en place la première crèche vivante pour Noël à Greccio, en 1223.

Le pape François est présent sur le réseau social Twitter, via le compte @Pontifex. Ses buts sont d’évangéliser à travers des tweets et de se rapprocher de la jeunesse. Chaque tweet est publié en neuf langues. En mars 2016, il s'inscrivait également sur Instagram sous le nom de Franciscus et déclarait alors : "Je commence un nouveau chemin, pour parcourir avec vous les voies de la miséricorde et de la tendresse de Dieu".

"Tuer au nom de Dieu est une aberration, il faut croire avec liberté, sans offenser, sans imposer, ni tuer"

"Il semble que mes frères cardinaux soient allés me chercher au bout du monde" (lors de son élection)

"Le changement climatique constitue l'un des principaux défis actuels pour l'humanité"

"Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n'a le droit de lui enlever"

"Le climat est un bien commun, de tous et pour tous"

"Interrompre une grossesse, c'est comme éliminer quelqu'un. est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ?" (lors de son audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 10 octobre 2018)