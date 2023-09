Où fera-t-il chaud ce week-end ? Jusqu'à 30 degrés et des records de températures pour un mois d'octobre

La France va subir une nouvelle vague de chaleur ce week-end, avec des températures pouvant atteindre les 34 degrés. Des records de chaleur sont à prévoir dans certaines régions.

Une nouvelle vague de chaleur va s'abattre sur la France ce week-end, avec des températures pouvant dépasser les 30 degrés dans de nombreux départements. Un temps estival inespéré pour un début de mois d'octobre.

C'est à l'anticyclone d'origine nord-africaine que l'on doit l'apport d'air chaud en provenance du Sahara et ce temps très chaud sur le sud du pays. Au nord de la Loire, des nuages pourraient tempérer la chaleur, surtout près de la Manche. Cependant, le soleil brillera sur l'ensemble du territoire, notamment dimanche et lundi.

Le sud du pays va particulièrement profiter du beau temps, notamment la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et l'Occitanie. Des records de températures pourraient être battus localement selon La Chaîne Météo qui explique que "nous atteindrons des maximales supérieures à celles d'un mois de juillet et août dans de nombreuses villes". La journée du mardi 3 octobre marquera la fin de cet épisode de dôme de chaleur sur la France. Ce phénomène météorologique survient quand une zone de hautes pressions en altitude surmonte un anticyclone et empêche l'air chaud de s'échapper.

19 départements où il fera 30° ou plus :

Voici les départements où la chaleur sera la plus intense ce week-end, selon les prévisions de Météo-France :

Occitanie : Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

Auvergne-Rhône-Alpes : Drôme

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var.

Nouvelle-Aquitaine : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

Corse : Corse-du-Sud, Haute-Corse.

Samedi, le soleil brillera sur la France, sauf sur la moitié nord où les nuages seront plus nombreux et où le vent soufflera fort. Les températures seront chaudes, avec des maximales comprises entre 23 et 30°C au sud et jusqu'à 34°C en Aquitaine.

Dimanche, le soleil s'imposera sur l'ensemble du pays. Les températures seront encore élevées, avec des maximales comprises entre 24 et 30°C. Il pourrait y avoir des records mensuels de chaleur dans le sud-ouest de la France et en Île-de-France. Selon La Chaîne Météo, "il s'agira d'un contexte météorologique sans doute exceptionnel pour cette époque de l'année". Il est important de noter que ces prévisions sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques.

Septembre 2023, un mois historique par sa chaleur

La situation météorologique sera similaire à celle de la mi-août et de la première décade de septembre. Cependant, les températures seront légèrement moins élevées en raison de l'avancée de la saison et le passage à l'automne. Les nuits seront également plus fraîches.

L'été 2023 a été exceptionnellement chaud, avec des températures records dans plusieurs régions. Le mois de septembre, qui est traditionnellement plus frais, a battu tous les records, avec une "température moyenne de 21,5 degrés Celsius" selon Météo-France. La climatologue Christine Berne a expliqué que cette moyenne record pour un mois de septembre se situe "au moins 3,5°C au-dessus des normales des trois précédentes décennies".

Cette chaleur extrême est une conséquence du changement climatique, qui entraîne une hausse des températures moyennes à l'échelle mondiale. La canicule exceptionnelle vécue au début du mois a pesé dans la balance mais les températures ont surtout été supérieures aux normales de saison tout au long du mois.