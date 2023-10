"A bout de souffle", les Restos du cœur obligés de réduire leur nombre de bénéficiaires

Les Restos de cœur ont annoncé ce mercredi 4 octobre qu'ils ne pourront plus fournir de l'aide alimentaire à tous leurs bénéficiaires à partir du mois de novembre 2023, faute de moyens.

"Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur". La nouvelle a été faite à contrecœur par le délégué général de l'association, Jean-Yves Troy, ce mercredi 4 octobre devant les membres de l'Assemblée nationale. Le nombre de bénéficiaires sera réduit dès le mois de novembre. L'organisation avait fait part de ses difficultés dès la rentrée de septembre et avait prévenu que sans aides suffisantes, elle devrait revoir à la baisse les aides distribuées pour l'hiver prochain.

Si les Restos du cœur ont pu compter sur des dons généreux envoyés après leur appel de détresse, ils ne peuvent plus répondre aux besoins des bénéficiaires de plus en plus nombreux. Les bénévoles sont "à bout de souffle" et l'association souffre des charges qui augmentent en période d'inflation. L'association n'est désormais plus "taillée humainement" pour répondre à sa mission selon son représentant : "Les Restos du cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes, soit 200.000 de plus en un an". Un constat qui s'impose au bénévole, malgré les 100 000 personnes engagées régulièrement ou ponctuellement auprès de l'association.

Des difficultés pour les années à venir

Contrainte de revoir ses capacités à la baisse, l'association n'abandonne pour autant pas ses missions. Les bénéficiaires pourront continuer d'être accueillis, mais "les critères d'accès à l'aide alimentaire", notamment le niveau de revenus, seront revus à la baisse. Les dotations allouées aux bénéficiaires vont également être réduites. Ces changements sont déjà un aveu d'échec, mais surtout évocateurs d'une crise "brutale et massive" pour Jean-Yves Troy.

Les annonces faites par le délégué général des Restos du cœur devant l'Assemblée nationale valent pour l'hiver 2023, mais l'homme ne s'avance pas sur les années à venir. Il est impossible de connaître la capacité de l'organisation à boucler son budget pour les prochaines années, puisque ce dernier est grandement dépendant des dons reçus.