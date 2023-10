Vigilance orange pluie et inondation dans cinq départements, quelles sont les prévisions ?

Météo France place cinq départements en vigilance orange pluie-inondation ce lundi 23 octobre et jusqu'à demain. L'équivalent d'un mois de pluie pourrait tomber par endroit selon les prévisions.

Une nouvelle série de vigilances est enclenchée ce lundi 23 octobre. Alors qu'une dépression remonte sur le pays, Météo France place cinq départements en vigilance orange pluie-inondation : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et le Jura. L'alerte ne doit être active qu'à partir de 21 heures, mais est prévue pour durer au moins jusqu'à la mi-journée de mardi.

C'est un nouvel épisode cévenol qui se dessine selon les prévisions de Météo France et il faut redoubler de vigilance car ce phénomène pluvio-orageux intense risque de s'accompagner d'importants cumuls de précipitations sur une courte durée : entre 70 et 100 mm sur les cinq départements en alerte, c'est donc l'équivalent de trois semaines voire un mois de pluie qui pourrait s'abattre en quelques heures. Les précipitations pourraient être encore fortes dans les Cévennes ardéchoises et dans l'Ain avec entre 100 et 150 mm de pluies attendus localement d'après la Chaîne météo.

En plus des pluies, la dépression Bernard, pourrait faire souffler un vent violent sur certaines régions, notamment sur les crêtes pyrénéennes, le couloir de l'Autan, le Massif central et le littoral du Golfe du Lion. Ce vent pourrait atteindre les 90 km/h voire des rafales à 100 km/h sur le Massif central.

Si l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et le Jura sont les seuls départements en vigilance orange, 37 autres sont en vigilance jaune. Le Gard, l'Hérault, la Lozère, le Rhône et le Doubs se trouvent sur l'axe qui pourrait être le plus touché par la dépression Bernard et sont avertis par une vigilance jaune pluie-inondation. Des vigilances jaunes vent et orage concernent en plus une large partie du pays dans l'axe qui s'étend des Pyrénées ou Jura.