Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 24 octobre 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Avez-vous trouvé les résultats Euromillions du jour ? Le tirage a enfin révélé la combinaison gagnante de ce mardi 24 octobre 2023.

[Mis à jour le 24 octobre 2023 à 21h50] Le tirage de l'Euromillions vient enfin de révéler sa combinaison gagnante. Le suspense était à son comble depuis 21h30, heure à laquelle le résultat est généralement livré. Mais ce mardi 24 octobre 2023, la Française des jeux a, semble-t-il, quelque peu tardé à dévoiler les résultats Euromillions. Est-ce lié à un éventuel vainqueur ? Malheureusement, on l'ignore encore. Le détail de la répartition des gains n'est pas encore connu. Le mieux est donc de comparer par vous-même tous vos chiffres pour être fixé sur votre sort.

Tirage du 24/10/2023 8 - 16 - 18 - 31 - 34 Etoiles : 6 - 9

MyMillion : GB 497 3419

Prochain rendez-vous, vendredi ! Vous ne savez vraiment pas sur quels chiffres parier ? Tenter le flash ou le flash multiple. En cliquant sur l'option flash, sur le site internet de la FDJ, il est possible de générer automatiquement une combinaison de cinq chiffres et deux numéros étoile. Après tout, gagner le gros lot au tirage de l'Euromillions relève exclusivement du hasard, alors pourquoi s'évertuer à choisir des chiffres soi-même ? L'option flash multiple vous permettra, elle, de sélectionner le nombre de chiffres et de numéros étoile que vous souhaitez cocher, et de les générer ensuite, si jamais vous comptez parier sur plus que les cinq chiffres et les deux numéros étoile nécessaires pour créer une combinaison Euromillions.

Attention toutefois, si vous choisissez de faire un flash multiple, sachez que la grille vous coûtera plus que les 2,50 euros d'une grille classique. Comptez par exemple 15 euros pour six chiffres et deux numéros étoile, 140 euros pour huit chiffres et deux numéros étoile, 7,50 euros pour cinq chiffres et trois numéros étoile, ou encore 630 euros pour 10 chiffres et deux numéros étoile et même 945 euros pour neuf chiffres et trois numéros étoile. Mieux vaut toutefois être sûr de son karma avant de s'engager sur une telle grille.