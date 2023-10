Pour Halloween, nous avons dressé le top des villes qui ont potentiellement le plus de maisons hantées. Frissons garantis !

Alors que la nuit d'Halloween approche, les histoires de fantômes et de maisons hantées refont surface. Mais saviez-vous que certaines villes en France pourraient bien revendiquer le titre de "Capitale des Maisons Hantées" ? Ne cherchez plus les châteaux lugubres ou les manoirs abandonnés, car il semble que les esprits frappeurs aient choisi leurs terrains de jeu au cœur même de nos villes !

Selon une étude récente de l'Insee, il y aurait plus de 3 millions de logements vides en France. En près de 40 ans, ce chiffre a grimpé de près de 63%. Alors, si l'on considère - sans trop se prendre au sérieux en cette période d'Halloween - un logement vacant depuis plus de 2 ans comme une maison potentiellement hantée, certains endroits en France seraient remplis d'esprits malicieux.

Prenons par exemple Roquefort-sur-Soulzon, cette charmante commune d'Occitanie. Elle arrive en tête de notre classement des villes les plus effrayantes avec un impressionnant 45,5% de logements vacants depuis plus de 2 ans. C'est presque comme si la moitié de la ville avait décidé de laisser le champ libre aux fantômes et aux créatures de la nuit ! Si vous êtes amateur de sensations fortes et de mystères inexpliqués, c'est sans doute la destination qu'il vous faut pour votre prochaine excursion nocturne.

Les 10 villes de France avec le plus de logements vacants Ville Proportion de logements vacants depuis plus de 2 ans Département Région Roquefort-sur-Soulzon 45,5 Aveyron Occitanie Demangevelle 33,2 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Heudicourt-sous-les-Côtes 31,6 Meuse Grand-Est Quenza 30,0 Corse-du-Sud Corse Gimouille 29,6 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Saint-Étienne-de-Lisse 26,5 Gironde Nouvelle-Aquitaine Sant'Andréa-di-Bozio 25,3 Haute-Corse Corse Saint-Claude 25,1 Jura Bourgogne-Franche-Comté Guagno 24,4 Corse-du-Sud Corse Pointe-à-Pitre 24,4 Guadeloupe Guadeloupe

Mais ce n'est pas tout ! La Bourgogne-Franche-Comté n'est pas en reste avec Demangevelle, qui affiche fièrement un taux de 33,2% de logements "hantés". Et que dire de Heudicourt-sous-les-Côtes, en Grand-Est, qui ferme le podium avec 31,6% ? Ces chiffres nous laissent imaginer que chaque coin de rue pourrait bien cacher une histoire surnaturelle.

Bien sûr, il y a toujours une explication rationnelle. La plupart de ces logements sont simplement inoccupés depuis un certain temps, et une taxe pour les propriétaires de biens restés vides pendant plus de deux ans a même été mise en place. Mais à l'approche d'Halloween, n'est-il pas plus amusant de laisser libre cours à notre imagination ?