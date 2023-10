Voici les voitures ruineuses en réparations selon une fédération d'automobilistes

Certains véhicules ne sont pas gâtés par leur constructeur. Ils présentent des risques de pannes majeures qui coûtent très cher à réparer. En voici la liste complète.

Vous avez déjà une voiture un peu ancienne ou vous cherchez à acheter une voiture d'occasion ? Souhaitez-vous éviter d'avoir trop de factures de garage et de problèmes imprévus ? Si c'est le cas vous devez absolument vous méfier de certains moteurs. En effet ce sont eux qui représentent souvent un coût très important lors des réparations. Pour guider les conducteurs, la FDM (fédération des automobilistes danois) a listé les moteurs qui présentent beaucoup plus de défauts. En voici la liste. Si vous avez l'un d'entre eux, il pourrait être plus sage de changer de véhicule avant que les problèmes arrivent. Et si vous voulez acheter une voiture d'occasion, il vaut mieux les éviter.

Moteurs 1.0 et 1.2 litres essence de Peugeot, Citroën et Opel : Les principaux problèmes rapportés concernent les moteurs 1.0 et 1.2 litres essence des anciennes marques PSA (Peugeot, Citroën et Opel). Ces moteurs ont tendance à avoir une forte consommation d'huile. De plus, leurs courroies de distribution peuvent s'user prématurément, notamment sur les versions turbo. L'achat de voitures d'occasion avec ces moteurs est déconseillé.

Moteur diesel 1.6 litres de Peugeot, Citroën et Ford : Ce moteur est sujet à l'encrassement de l'huile. Il est donc essentiel de vérifier que les vidanges ont été faites régulièrement.

Moteur 1.0 EcoBoost de Ford : Les principaux problèmes sont liés à la corrosion des conduits de refroidissement et à l'usure de la courroie de distribution, similaire aux moteurs PSA.

Moteur 1.5 EcoBoost de Ford : Certains modèles produits entre 2014 et 2019 présentent un défaut de conception du bloc moteur, conduisant à une consommation excessive d'eau. La réparation est coûteuse.

Moteurs 1.8 et 2.0 litres essence de Audi, Seat, Skoda et VW : Ces moteurs présentent souvent une consommation d'huile élevée due à des pistons défectueux.

Moteur diesel 2.0 litres de BMW : Ce moteur présente un risque d'incendie dû à une pièce qui peut fondre. BMW a lancé un rappel pour corriger ce problème.

Moteurs 1.0 et 1.2 litres essence de Nissan et Renault : Ces moteurs peuvent avoir des problèmes avec la chaîne de distribution et la consommation d'huile.

Bien que ces sept moteurs soient particulièrement problématiques, la FDM note également d'autres problèmes moteurs, mais à une moindre échelle. Il est donc fortement recommandé, que vous achetiez une voiture d'occasion chez un concessionnaire ou un particulier, de faire tester le véhicule par un professionnel avant de finaliser votre achat.